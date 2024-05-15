Бизнесмены оспорили решение мэрии об изъятии помещений в "Доме Гребежева"

В Арбитражном суде Самарской области рассматривается дело о признании незаконным постановления администрации города об изъятии для муниципальных нужд помещений многоквартирного дома № 78 по ул. Молодогвардейской и земельного участка под ним площадью 646,1 кв. метра. Объект находится рядом с прогулочной зоной улицы Ленинградской.

Документ был опубликован 7 марта 2024 года. Основанием для изъятия является распоряжение замглавы Самары от 2010 года о признании дома аварийным и подлежащим реконструкции. Здание, построенное еще в 1917 году, является объектом культурного наследия регионального значения — "Дом Гребежева".

С заявлением о признании незаконным постановления администрации Самары об изъятии помещений в доме и земли под ним в суд обратились индивидуальные предприниматели Станислав Поморцев и Игорь Худяков. При этом в качестве третьего лица к рассмотрению дела привлечено АО "Тандер" (правда, в КАД ВАС оно именуется ЗАО), оператор сети магазинов "Магнит". Вероятно, это сделано в связи с тем, что на первом этаже здания расположен магазин "Магнит Косметик".

Истцы пытались добиться введения обеспечительных мер в виде приостановления действия постановления до рассмотрения вопроса по существу. Однако суд в удовлетворении этого требования отказал.

Согласно постановлению, договариваться с собственниками помещений будет департамент управления имуществом Самары. И в случае если прийти к консенсусу не удастся, ему предстоит обратиться в суд с соответствующими исковыми заявлениями.