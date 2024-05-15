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Финансы Экономика и бизнес

В России появится первый финансово-товарный ретейлер

САМАРА. 15 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В России появится первый финансово-товарный ретейлер "Связь.ON", который в едином для клиента оффлайн- и онлайн пространстве представит технологические и прочие товары, а также банковские, страховые, юридические продукты, услуги операторов связи и качественный консалтинг.

На первом этапе развития на физических и виртуальных полках "Связь.ON" соберет товары и сервисы от различных поставщиков и провайдеров, представит свои финансово-технические решения и продукты, что позволит обеспечить широкий выбор и сэкономить время клиента. Во всех центрах ретейлера будут работать профессиональные консультанты-эксперты, которые помогут разобраться в технологических и финансовых нюансах продуктов и услуг, а также подберут оптимальное решение под индивидуальные потребности посетителя.

Продукты группы ПСБ также будут представлены в магазинах и на платформе "Связь.ON". В рамках партнерской схемы ретейлер будет принимать заявки на оформление платежных карт, кредитов, вкладов банка ПСБ, а также страховых, юридических и иных услуг из линейки небанковских сервисов группы ПСБ.

"Мы делаем ставку на два взаимодополняющих компонента, — отметила Дагмара Иванова, один из инвесторов и генеральный директор "Связь.ON". — Первый — это широкая линейка товаров, банковских и небанковских продуктов и сервисов от различных поставщиков, в том числе на "бесконечной виртуальной полке" "Связь.ON". Второй — команда консультантов, которые помогут разобраться в потребительских свойствах товаров и банковских продуктах и соберут под задачи клиента комплексное предложение лучше, чем другие игроки с более ограниченным выбором. В наших центрах клиент сможет решить максимум задач, не переходя из офиса в офис и из салона в салон в попытке сравнить условия и понять доступность товаров".

Развитием проекта займется команда управленцев с большим опытом в ретейле, в том числе в таких компаниях как Билайн, М.Видео-Эльдорадо, Связной, МТС, Tele2, X5 Group. В частности, за работу с партнерами будет отвечать коммерческий директор Михаил Догадин, за построение системы продаж — операционный директор Игорь Герасимов.

"Связь.ON" — стартап, способный стать сильным игроком на своем рынке. Это уникальная для рынка ретейла бизнес-модель, которая объединит возможности и потенциал наиболее перспективных сегментов. С учетом растущего спроса клиентов на мультисервисное обслуживание "Связь.ON" сможет быстро стать востребованной площадкой, что позволит компании масштабировать присутствие по всей России. Как партнер мы высоко оцениваем потенциал этого проекта и видим различные направления для расширения нашего сотрудничества — в том числе, новый ретейлер может стать еще одной платформой для реализации широкой линейки продуктов группы ПСБ", — сказал Алексей Назаров, вице-президент, директор департамента развития небанковских сервисов ПСБ.

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