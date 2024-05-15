В России появится первый финансово-товарный ретейлер "Связь.ON", который в едином для клиента оффлайн- и онлайн пространстве представит технологические и прочие товары, а также банковские, страховые, юридические продукты, услуги операторов связи и качественный консалтинг.
На первом этапе развития на физических и виртуальных полках "Связь.ON" соберет товары и сервисы от различных поставщиков и провайдеров, представит свои финансово-технические решения и продукты, что позволит обеспечить широкий выбор и сэкономить время клиента. Во всех центрах ретейлера будут работать профессиональные консультанты-эксперты, которые помогут разобраться в технологических и финансовых нюансах продуктов и услуг, а также подберут оптимальное решение под индивидуальные потребности посетителя.
Продукты группы ПСБ также будут представлены в магазинах и на платформе "Связь.ON". В рамках партнерской схемы ретейлер будет принимать заявки на оформление платежных карт, кредитов, вкладов банка ПСБ, а также страховых, юридических и иных услуг из линейки небанковских сервисов группы ПСБ.
"Мы делаем ставку на два взаимодополняющих компонента, — отметила Дагмара Иванова, один из инвесторов и генеральный директор "Связь.ON". — Первый — это широкая линейка товаров, банковских и небанковских продуктов и сервисов от различных поставщиков, в том числе на "бесконечной виртуальной полке" "Связь.ON". Второй — команда консультантов, которые помогут разобраться в потребительских свойствах товаров и банковских продуктах и соберут под задачи клиента комплексное предложение лучше, чем другие игроки с более ограниченным выбором. В наших центрах клиент сможет решить максимум задач, не переходя из офиса в офис и из салона в салон в попытке сравнить условия и понять доступность товаров".
Развитием проекта займется команда управленцев с большим опытом в ретейле, в том числе в таких компаниях как Билайн, М.Видео-Эльдорадо, Связной, МТС, Tele2, X5 Group. В частности, за работу с партнерами будет отвечать коммерческий директор Михаил Догадин, за построение системы продаж — операционный директор Игорь Герасимов.
"Связь.ON" — стартап, способный стать сильным игроком на своем рынке. Это уникальная для рынка ретейла бизнес-модель, которая объединит возможности и потенциал наиболее перспективных сегментов. С учетом растущего спроса клиентов на мультисервисное обслуживание "Связь.ON" сможет быстро стать востребованной площадкой, что позволит компании масштабировать присутствие по всей России. Как партнер мы высоко оцениваем потенциал этого проекта и видим различные направления для расширения нашего сотрудничества — в том числе, новый ретейлер может стать еще одной платформой для реализации широкой линейки продуктов группы ПСБ", — сказал Алексей Назаров, вице-президент, директор департамента развития небанковских сервисов ПСБ.
Последние комментарии
Почему вы думаете, что не понадобится? Я год с ней откатала. Пригодилась еще как, и не раз. Прямо выручала. Знакомые суды с ними проходили. На юристов больше, чем на карту потратили в итоге.
Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.
Сос! Срочно нужен совет насчет карты помощи ВЭР. Вписали в договор вместе с кучей других допов при покупке автомобиля. Мотивировали тем, что так переплата будет меньше (оформлялся кредитный договор). По моим подсчетам, нет особой разницы. Карта мне вряд ли понадобится. Как расторгнуть договор на левые допы и возможно ли это в принципе?
Здорово видеть, что после успешного года работы Дальневосточного центра искусственного интеллекта, аналогичные организации начинают появляться и в других регионах
Рад видеть, как дети из разных стран мира могут научиться изучать и применять технологии ИИ. Это дает им возможности для роста и разработки навыков, которые будут востребованы в будущем.