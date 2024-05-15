CARCADE предлагает воспользоваться программой лояльности для VIP клиентов

Лизинговая компания CARCADE продолжает масштабирование программы лояльности для VIP клиентов с целью организации эффективного взаимодействия продаж и развития долгосрочных партнёрских отношений.

Специальные условия обслуживания построены таким образом, чтобы помочь клиенту в его операционной деятельности.

Основными преимуществами программы являются:

персональный клиентский сервис — менеджер решает любые обращения клиента "под ключ", контролируя сроки и качество оказания услуг;

ускоренные сроки решения вопросов клиентов;

скидка 2% от стоимости ТС в выкупном платеже;

отсрочка начисления пеней на 7 дней;

бесплатные услуги по сопровождению договора лизинга;

бесплатный Консьерж-сервис от одного из лидеров рынка, включающий посещение бизнес-залов и трансфер.

"В 2023 году впервые в истории компании была сделана сегментация клиентской базы. Цель такого деления: предложить крупному бизнесу эксклюзивные условия сотрудничества, способствующие удержанию и наращиванию доли CARCADE в общем лизинговом портфеле клиента. Так родилась категория VIP-клиентов. Высокий уровень обслуживания VIP клиентов — это то, к чему привыкли собственники крупного бизнеса применительно к своей личной жизни. Лизинг тоже может быть премиальным, и мы сделали это реальностью. На текущий момент, ни в одной лизинговой компании нет персонального клиентского сервиса для VIP-клиентов, а также консьерж-сервиса. Мы рассчитываем, что проект "Сегментация" позволит получить долговременные трудно копируемые преимущества и отстройку от конкурентов. Сразу после запуска отмечаем, что партнёры, привыкшие к особому отношению в CARCADE, предпочитают заключать новые договоры с нами. Мы активно получаем обратную связь от клиентов с пожеланиями по улучшению сервиса и оперативно внедряем их. Сейчас с уверенностью можно сказать, что CARCADE заботится о своих клиентах на всех этапах взаимодействия", — прокомментировала Директор Департамента по работе с клиентами Анна Калинина.

О компании СARCADE

CARCADE — финансовая организация, входящая в группу компаний "Газпромбанк Лизинг". Компания предоставляет услуги лизинга легковых, грузовых автомобилей и спецтехники. Клиенты CARCADE — более 200 тыс. предпринимателей и компаний, работающих в различных регионах России. За 27 лет работы на российском рынке CARCADE помогла своим клиентам приобрести более 300 тысяч автомобилей и сэкономить более 3,5 млрд рублей в рамках программы льготного лизинга. Сегодня CARCADE имеет более 150 представительств по всей стране. Высокая скорость обслуживания, опции разработки персонального инвестиционного плана для каждого клиента, удобные онлайн-сервисы и качественное сопровождение помогают компании оставаться постоянным партнёром для лизингополучателей.