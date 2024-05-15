Вопросы цифровизации налогового контроля обсудили на конференции

Цифровизация налогового контроля и интеграция с АИС "Налог-3" стали основными темами конференции ФНС России и НОТА ВИЗОР, прошедшей 26 апреля в Москве.

Начальник Управления налогового мониторинга ФНС России Марина Крашенинникова рассказала о подготовке к переходу на налоговый мониторинг в 2024 году и расширенному информационному взаимодействию с налоговым органом.

"На текущий момент к промышленному контуру подключились 46 компаний. Активно идет тестирование сервисов в рамках рабочих групп. Действующими участниками налогового мониторинга подключение к промышленному контуру должно быть завершено до 2 июня 2024 года. Для новых участников будет запущена отдельная рабочая группа по интеграции с 1 сентября 2024 года", — подчеркнула Марина Крашенинникова.

Спикер отметила важность соответствия требованиям технической готовности для подключения к АИС "Налог-3". Участники налогового мониторинга должны настроить аппаратные средства защиты информации (СКЗИ) для безопасного подключения и реализовать базовые сценарии информационного взаимодействия № 1 и № 10. После подключения к промышленному контуру компания получает доступ к Рабочему месту участника налогового мониторинга, которое обладает удобным расширенным функционалом, и "песочнице" для самостоятельного тестирования новых сервисов.

Марина Крашенинникова ответила на вопросы участников конференции, обсудила реализацию базовых сценариев информационного взаимодействия и внедрение новых сервисов, а также перспективы развития налогового мониторинга на ближайшие годы.

Российский вендор НОТА (Холдинг Т1) в рамках конференции представил новые функциональные возможности решения НОТА ВИЗОР — витрины данных для перехода в режим налогового мониторинга с прямым подключением к АИС "Налог-3". При подготовке обновления специалисты НОТА ВИЗОР ориентировались на запросы заказчиков, чтобы сделать инструмент для налогоплательщиков быстрее и удобнее.

Основные изменения связаны с новыми требованиями ФНС России относительно форм и форматов документов при составлении мотивированного мнения. Также в решение добавили пять новых сценариев информационного взаимодействия, сделав доступными для своих клиентов все 17 сценариев. Компании получат обновления до того, как актуальные изменения законодательства вступят в силу. Таким образом, они смогут заранее протестировать сценарии в рамках рабочих групп с налоговой службой.

"Обновление достаточно масштабное, и мы продолжаем дорабатывать продукт на постоянной основе. Наша команда внедряет различные инструменты для формирования и удобной загрузки налоговой и финансовой отчетностей, первичных учетных документов. Это позволит налогоплательщикам комфортно и быстро обмениваться данными с ФНС и качественно улучшит их систему внутреннего контроля документооборота", — комментирует Александр Кочетков, эксперт продукта НОТА ВИЗОР.

Переход на прямое взаимодействие с налоговым органом позволит обмениваться неограниченным объемом данных через API по защищенным каналам связи с автоматическим обновлением, просматривать документы без истребования и организовать автономную работу инспектора.

Дарья Манюрова, менеджер Б1 Группы по повышению эффективности налоговых процессов, рассказала на что обратить внимание компаниям при переходе на налоговый мониторинг и как сформировать модель данных для раскрытия в витрине данных.

"Перед переходом на налоговый мониторинг необходимо провести диагностику готовности налогового учета к раскрытию в витрине данных, которая включает в себя подготовку регистров налогового учета к раскрытию показателей налоговой отчетности, контроль налоговой отчетности и автоматизацию налоговых процессов", — отметила Дарья.

Андрей Солдатенко, партнер налоговой практики ТеДо, поделился мнением о проектном подходе при переходе на налоговый мониторинг и представил опыт ТеДо по сопровождению крупной компании, лидера рынка агропромышленного сектора, в их переходе на налоговый мониторинг.

"Более 100 компаний воспользовались помощью ТеДо при вступлении в режим налогового мониторинга и 100% из них успешно вступили. Наша команда — это объединенная команда экспертов по налогам, методологов, ИТ-специалистов и архитекторов. В рамках таких проектов мы изучаем процессы учета и подготовки отчетности, оцениваем состояние СВК и СУР. Определяем оптимальный способ информационного взаимодействия с налоговыми органами, готовим электронный архив к расширенному взаимодействию, в том числе создаем новый процесс по ЭДО. В конечном итоге проводим интеграцию с АИС "Налог-3", — подытожил Андрей Солдатенко.

Роман Кенигсберг, руководитель Департамента внутреннего аудита и управления рисками ФБК также отметил, что у многих налогоплательщиков возникают проблемы с обеспечением соответствия требованиям ФНС.

"Наиболее частые проблемы связаны с субъективностью идентификации и оценками налоговых рисков, с недостаточной прозрачностью учетного процесса и неэффективностью его мониторинга. И здесь полезно обратиться за внешней экспертизой для быстрого и эффективного приведения системы внутреннего контроля в соответствие с требованиями регулятора. Требования к СВК постоянно совершенствуются. Текущие их изменения связаны с унификацией регистров для регистрации контрольных процедур, с их привязкой к типам операций и первичных документов, с автоматизацией их выполнения и документирования. Автоматизация внутреннего контроля становится насущной необходимостью. Не удивительно, что мы обсуждаем это на площадке одного из вендоров программного обеспечения для налогоплательщиков", — отметил Роман.

В ходе конференции Юлия Орлова, партнер и руководитель направления налогового мониторинга в ДРТ поделилась мнением о направлении развития контрольных процедур в рамках налогового мониторинга: "Неуклонно идет адаптация режима налогового мониторинга под российские реалии, переход к более понятным налоговым инспекторам, прикладным форматам контроля посредством внедрения стандартизированных регистров и алгоритмизации контрольных процедур между регистрами при их формировании. В сущности, это позволит сократить время, затрачиваемое налоговым инспектором на базовые процедуры контроля, и даст дополнительную возможность для расширения периметра режима налогового мониторинга".

Помимо этого Юлия рассказала, что ДРТ проводит опрос бизнеса о том, какие инструменты системы налогового мониторинга вызывают наибольшее беспокойство и требуют улучшений. Принять участие в опросе можно, заполнив анкету по ссылке.