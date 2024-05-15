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Участникам испытаний первой атомной бомбы в Самарской области выплатят по 10 тыс. рублей

САМАРА. 15 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Соответствующее постановление подписал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

В 2024 г. исполняется 75 лет со дня испытания первой атомной бомбы и 70 лет со дня проведения общевойсковых учений с применением атомного оружия войск и военной техники. Испытания первого советского заряда для атомной бомбы прошли 29 августа 1949 г. на Семипалатинском полигоне (Казахстан), 14 сентября 1954 г. на полигоне в с. Тоцкое Оренбургской области состоялись учения общевойсковые военные учения с применением ядерного оружия.

Решением губернатора участникам этих событий, проживающим на территории Самарской области, будет предоставлена единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей. Такую выплату получат более 100 человек.

Предоставление единовременной денежной выплаты предполагается в беззаявительном порядке на основании сведений, имеющихся в информационной базе министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области проживающим на территории Самарской области гражданам РФ из подразделений особого риска.

Ветеранам подразделений особого риска, информация о которых отсутствует в информационной базе данных министерства, необходимо обратиться в органы социальной защиты населения по месту жительства с заявлением о предоставлении выплаты до 1 декабря 2024 года.

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