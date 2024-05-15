Участникам испытаний первой атомной бомбы в Самарской области выплатят по 10 тыс. рублей

Соответствующее постановление подписал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
В 2024 г. исполняется 75 лет со дня испытания первой атомной бомбы и 70 лет со дня проведения общевойсковых учений с применением атомного оружия войск и военной техники. Испытания первого советского заряда для атомной бомбы прошли 29 августа 1949 г. на Семипалатинском полигоне (Казахстан), 14 сентября 1954 г. на полигоне в с. Тоцкое Оренбургской области состоялись учения общевойсковые военные учения с применением ядерного оружия.
Решением губернатора участникам этих событий, проживающим на территории Самарской области, будет предоставлена единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей. Такую выплату получат более 100 человек.
Предоставление единовременной денежной выплаты предполагается в беззаявительном порядке на основании сведений, имеющихся в информационной базе министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области проживающим на территории Самарской области гражданам РФ из подразделений особого риска.
Ветеранам подразделений особого риска, информация о которых отсутствует в информационной базе данных министерства, необходимо обратиться в органы социальной защиты населения по месту жительства с заявлением о предоставлении выплаты до 1 декабря 2024 года.
Последние комментарии
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Доброе время суток!Скажите пожалуйста, А моим детям полагается выплата пособие к Пасхи ?,(у меня трое детей мы малоимущая семья,полноценная семья и пособия детских получаю 380 р
ответьте пожалуйста,попадает ли моя семья под этот закон?если у меня родился первый ребенок,но у жены уже имеется дочь десяти лет,ее я не удочерял,а живем мы одной дружной семьей?