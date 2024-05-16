Навигация "Валдаев" в Самарской области начнется 18 мая

В субботу, 18 мая. в Самарской области начинается навигация "Валдай 45Р".

Ежедневно с Речного вокзала в 10:00 и 16:00 судно будет отправляться в Ширяево. Обратные рейсы назначены на 11:00 и 17:00.

Время в пути - 45 минут. Стоимость билета - 800 руб. для взрослых, 550 руб. - для детей.

Напомним, с 2024 г. стоимость билетов возросла на 100 и 50 руб. соответственно.