На улицах Самары установят интерактивные сенсорные панели

Самара получит 81,39 млн рублей на обустройство центра города в соответствии с туристским кодом. Постановление об этом подписал и.о. главы регионального правительства Александр Фетисов.

Мэрия Самары утвердила концепцию туристского кода в апреле. Как рассказали Волга Ньюс в департаменте экономического развития, инвестиций и торговли, реализация мероприятий проекта позволит до конца 2024 года обустроить туристский центр, объединить ключевые объекты притяжения и места отдыха. Он предусматривает разделение территории на несколько функциональных пространств. По замыслу авторов, это поможет туристам лучше ориентироваться в городе, узнать его историю и особенности.

На основании системы географических и символических границ и ориентиров выделили "Города", а именно "Город Междуречья", "Город на склоне", "Город Музей", "Город Площадь" и "Город Славы".

"Мы разбили Самару на "города" с точки зрения истории возникновения и тех туристических маршрутов, которые уже существуют. Наш город станет более понятным для туристов: как он зарождался, как развивался, чем сейчас выделяется", — объяснил глава департамента Владислав Зотов.

Также в туристском коде выделили "Места". Это пространства с определенным набором функций. Например, в список вошли ярмарки — торговые павильоны по продаже сувениров и продуктов питания.

Также создатели кода выделили:

места встреч, где будут собираться туристы и начинаться экскурсии;

места обзора - видовые точки и смотровые площадки для просмотра достопримечательностей, панорам, природных видов;

места отдыха в скверах и общественных пространствах.

Все эти локации будут связаны между собой маршрутами и системой навигации. Предполагается установка информационно-справочных центров, новых указателей, интерактивных сенсорных панелей и других объектов.

На совещании в правительстве глава Самары Елена Лапушкина доложила, что в центре города обновят информационно-навигационные указатели. На площади Революции планируется создать информационно-справочный центр для туристов с зонами для отдыха.