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ДТП Происшествия

Прокуратура начала проверку в связи с массовым ДТП, в котором пострадали шесть человек

САМАРА. 16 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Самары организовала проверку по факту ДТП с участием автобуса. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в прокуратуре Самарской области.

Напомним, 16 мая в Самаре в ДТП попал водитель автобуса МАЗ 62-го маршрута, ехавший в 7:10 по Южному шоссе в направлении Уральского шоссе.

По предварительным данным полицейских, он не справился с управлением и столкнулся с четырьмя попутными автомобилями Mitsubishi, Lada Largus, Renault Logan и еще одним Mitsubishi.

Пострадали четыре водителя и два пассажира легковушек.

В связи с аварией прокуратура Самары организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения и об оказании услуг, отвечающих требованиям безопасности.

"Будет проверено соблюдение ответственной организацией требований к выпуску автобуса на маршрут и правил допуска водителя к управлению маршрутным автобусом", — пояснили в прокуратуре Самарской области.

Что, на Ваш взгляд, является основной причиной возникновения ДТП?

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