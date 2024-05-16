Прокуратура начала проверку в связи с массовым ДТП, в котором пострадали шесть человек

Прокуратура Самары организовала проверку по факту ДТП с участием автобуса. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в прокуратуре Самарской области.
Напомним, 16 мая в Самаре в ДТП попал водитель автобуса МАЗ 62-го маршрута, ехавший в 7:10 по Южному шоссе в направлении Уральского шоссе.
По предварительным данным полицейских, он не справился с управлением и столкнулся с четырьмя попутными автомобилями Mitsubishi, Lada Largus, Renault Logan и еще одним Mitsubishi.
Пострадали четыре водителя и два пассажира легковушек.
В связи с аварией прокуратура Самары организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения и об оказании услуг, отвечающих требованиям безопасности.
"Будет проверено соблюдение ответственной организацией требований к выпуску автобуса на маршрут и правил допуска водителя к управлению маршрутным автобусом", — пояснили в прокуратуре Самарской области.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!