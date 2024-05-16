Прокуратура начала проверку в связи с массовым ДТП, в котором пострадали шесть человек

Прокуратура Самары организовала проверку по факту ДТП с участием автобуса. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в прокуратуре Самарской области.

Напомним, 16 мая в Самаре в ДТП попал водитель автобуса МАЗ 62-го маршрута, ехавший в 7:10 по Южному шоссе в направлении Уральского шоссе.

По предварительным данным полицейских, он не справился с управлением и столкнулся с четырьмя попутными автомобилями Mitsubishi, Lada Largus, Renault Logan и еще одним Mitsubishi.

Пострадали четыре водителя и два пассажира легковушек.

В связи с аварией прокуратура Самары организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения и об оказании услуг, отвечающих требованиям безопасности.

"Будет проверено соблюдение ответственной организацией требований к выпуску автобуса на маршрут и правил допуска водителя к управлению маршрутным автобусом", — пояснили в прокуратуре Самарской области.