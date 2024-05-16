В Самаре на Южном шоссе произошло массовое ДТП с участием 5 автомобилей и автобуса

В четверг, 16 мая, в 7:18 на Южном шоссе, 5 в Самаре (по направлению - выезд из города) произошло ДТП с участием пяти легковых автомобилей. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

По данным управления, произошло столкновение двух Mitsubishi, Hyundai, Renault, LADA и автобуса "МАЗ", следовавшего по маршруту № 26.

В результате ДТП погибших нет, имеется информация о пяти пострадавших (мужчины, личные данные устанавливаются), из них 3 человека для проведения медицинского обследования направлены больницу им. Пирогова, один - в горбольницу № 10, еще одного отправили на амбулаторное лечение.

"Для ликвидации последствий ДТП привлекались 2 единицы техники, 6 человек. Проводились смывка ГСМ, отключение АКБ. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов", - сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.