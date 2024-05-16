В Самаре на Южном шоссе произошло массовое ДТП с участием 5 автомобилей и автобуса

В четверг, 16 мая, в 7:18 на Южном шоссе, 5 в Самаре (по направлению - выезд из города) произошло ДТП с участием пяти легковых автомобилей. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.
По данным управления, произошло столкновение двух Mitsubishi, Hyundai, Renault, LADA и автобуса "МАЗ", следовавшего по маршруту № 26.
В результате ДТП погибших нет, имеется информация о пяти пострадавших (мужчины, личные данные устанавливаются), из них 3 человека для проведения медицинского обследования направлены больницу им. Пирогова, один - в горбольницу № 10, еще одного отправили на амбулаторное лечение.
"Для ликвидации последствий ДТП привлекались 2 единицы техники, 6 человек. Проводились смывка ГСМ, отключение АКБ. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов", - сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!