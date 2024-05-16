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ДТП Происшествия

В Самаре на Южном шоссе произошло массовое ДТП с участием 5 автомобилей и автобуса

САМАРА. 16 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 16 мая, в 7:18 на Южном шоссе, 5 в Самаре (по направлению - выезд из города) произошло ДТП с участием пяти легковых автомобилей. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

Фото: скриншот с видео t.me/samaradtp

По данным управления, произошло столкновение двух Mitsubishi, Hyundai, Renault,  LADA и автобуса "МАЗ", следовавшего по маршруту № 26.

В результате ДТП погибших нет, имеется информация о пяти пострадавших (мужчины, личные данные устанавливаются), из них 3 человека для проведения медицинского обследования направлены больницу им. Пирогова, один - в горбольницу № 10, еще одного отправили на амбулаторное лечение.

 "Для ликвидации последствий ДТП привлекались 2 единицы техники, 6 человек. Проводились смывка ГСМ, отключение АКБ. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов", - сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

Что, на Ваш взгляд, является основной причиной возникновения ДТП?

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