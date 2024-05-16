"Второй случай за неделю": Екатерина Мизулина прокомментировала оскорбление памяти участников ВОВ в Самаре

Глава Лиги безопасного интернета и член общественной палаты России Екатерина Мизулина снова обратила внимание на некрасивую ситуацию в Самаре. Она сопроводила свой пост видеорядом.

"В Самаре второй за неделю случай, связанный с оскорблением памяти участников Великой Отечественной войны. Студент одного из вузов украл гвоздики с Вечного огня, начал их ломать и веселиться. Все это снималось на видео под веселый смех его подруги", — рассказала Екатерина Мизулина.

На видео — молодой человек в черном костюме и девушка в белой куртке. В письме к Мизулиной самарцы сообщают, что украл цветы с Вечного огня студент первого курса Приволжского государственного колледжа на площади Славы.

Глава Лиги безопасного интернета также вспомнила, что ранее в интернете появилась публикация с фотографиями, на которых подросток на фоне участвовавшей в Параде Победы техники показывает нацистское приветствие, а также видео, в котором он сожалеет о проигрыше "художника" (Гитлера) в Великой Отечественной войне. Кстати, позже по этому факту сотрудники Ленинского межрайонного отдела СУ СКР по Самарской области возбудили уголовное дело по ст. 354.1 ("Реабилитация нацизма").

"Все эти ситуации — лишь следствие того, что в регионе, вероятно, недостаточно уделяют внимания обсуждению с молодежью событий тех лет, не рассказывают о преступлениях, которые совершали фашисты. Жители Куйбышева (нынешней Самары) внесли невероятный вклад в победу советского народа над нацистской Германией, но молодежь, судя по этим видео, мало об этом знает", — написала Екатерина Мизулина.

Мы запросили комментарий по инциденту с цветами у правоохранительных органов.