16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Второй случай за неделю": Екатерина Мизулина прокомментировала оскорбление памяти участников ВОВ в Самаре Прокуратура начала проверку в связи с массовым ДТП, в котором пострадали шесть человек В Самаре водитель автобуса сбил мужчину на остановке В Самаре на Южном шоссе произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей и автобуса Самарские полицейские проводят проверку из-за "голой" фотосессии на могиле

Происшествия

"Второй случай за неделю": Екатерина Мизулина прокомментировала оскорбление памяти участников ВОВ в Самаре

САМАРА. 16 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 51
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Глава Лиги безопасного интернета и член общественной палаты России Екатерина Мизулина снова обратила внимание на некрасивую ситуацию в Самаре. Она сопроводила свой пост видеорядом.

"В Самаре второй за неделю случай, связанный с оскорблением памяти участников Великой Отечественной войны. Студент одного из вузов украл гвоздики с Вечного огня, начал их ломать и веселиться. Все это снималось на видео под веселый смех его подруги", — рассказала Екатерина Мизулина.

На видео — молодой человек в черном костюме и девушка в белой куртке. В письме к Мизулиной самарцы сообщают, что украл цветы с Вечного огня студент первого курса Приволжского государственного колледжа на площади Славы.

Глава Лиги безопасного интернета также вспомнила, что ранее в интернете появилась публикация с фотографиями, на которых подросток на фоне участвовавшей в Параде Победы техники показывает нацистское приветствие, а также видео, в котором он сожалеет о проигрыше "художника" (Гитлера) в Великой Отечественной войне. Кстати, позже по этому факту сотрудники Ленинского межрайонного отдела СУ СКР по Самарской области возбудили уголовное дело по ст. 354.1 ("Реабилитация нацизма").

"Все эти ситуации — лишь следствие того, что в регионе, вероятно, недостаточно уделяют внимания обсуждению с молодежью событий тех лет, не рассказывают о преступлениях, которые совершали фашисты. Жители Куйбышева (нынешней Самары) внесли невероятный вклад в победу советского народа над нацистской Германией, но молодежь, судя по этим видео, мало об этом знает", — написала Екатерина Мизулина.

Мы запросили комментарий по инциденту с цветами у правоохранительных органов.

Что, на Ваш взгляд, является основной причиной возникновения ДТП?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Вячеслав Гусев 13 мая 2024 02:30 "Зиговавшего" в День Победы подростка доставили в полицию

И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.

Владимир Петрушин 11 мая 2024 10:01 Самарец по совету мошенника инвестировал миллион рублей в никуда

Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁

Ксюшка Продан 13 апреля 2024 05:48 В Самаре сгорела подстанция на Мехзаводе

Я видела это был не пожар, а взрыв

Лют Brz 23 марта 2024 18:52 Один из подозреваемых в теракте в "Крокусе" получал паспорт в Самарской области

то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...

ольга евсеева 06 марта 2024 19:52 "Вывели в коридор и напугали": жительница Новокуйбышевска добивается защиты сына от "разборок"

На лицо чья-то заинтересованность в этом деле. Ничего святого нет, через детей действуют, силовиков привлекли. Бедняжка газелист с огнестрельным оружием пострадал от рук шестнадцатилетнего подростка...Абсурд и показатель чистоплотности некоторых сотрудников правоохранительных органов.

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2