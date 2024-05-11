В Самаре полиция начала проверку из-за видео с "зиговавшим" подростком

Самарская полиция начала проверку из-за публикаций с нацистским приветствием. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Ранее в интернете появилась публикация с фотографиями, на которых подросток на фоне участвовавшей в параде техники показывает нацистское приветствие, а также видео, в котором он сожалеет о проигрыше "художника" (Гитлера) в Великой Отечественной войне.
Правоохранители начали проверку в связи с "демонстрацией запрещенной на территории Российской Федерации символики".
Последние комментарии
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎