В Самаре полиция начала проверку из-за видео с "зиговавшим" подростком

Самарская полиция начала проверку из-за публикаций с нацистским приветствием. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Ранее в интернете появилась публикация с фотографиями, на которых подросток на фоне участвовавшей в параде техники показывает нацистское приветствие, а также видео, в котором он сожалеет о проигрыше "художника" (Гитлера) в Великой Отечественной войне.

Правоохранители начали проверку в связи с "демонстрацией запрещенной на территории Российской Федерации символики".