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Финансы Экономика и бизнес

Лизинг полуприцепов BITÜG в CARCADE выгоднее на 100 тыс. рублей

САМАРА. 16 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Полуприцепы бренда BITÜG можно приобрести в лизинг через компанию CARCADE с применением скидки в размере 100 000 рублей. Корпоративная преференция распространяется на весь модельный ряд.

Специальные условия распространяются на лизинг техники в наличии или поставке, оформленных через АП "ЛЕНИНГРАДСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД". Скидка по программе учитывается при расчёте коммерческого предложения с целью уменьшения лизинговых платежей либо срока договора лизинга. Также дисконт влияет на расчёт стоимости полиса Каско и приведёт к его снижению. Кроме того, эксклюзивно для клиентов CARCADE в подарок предоставляется камера заднего вида.

"BITÜG" — это крупнейшая на северо-западе России производственная компания, основанная для производства современной прицепной техники высочайшего качества. В Санкт-Петербурге располагается завод, на котором производятся наиболее востребованные модели прицепной техники: полуприцепы, включающие в себя контейнеровозы, тентованные и бортовые полуприцепы, зерновозы.

Финансирование по специальной лизинговой программе доступно для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 3 месяцев. Для заключения договора лизинга в онлайн-формате клиентам, подключенным к электронному документообороту с CARCADE, достаточно подать заявку на сайте или обратиться к персональному менеджеру. Все последующие действия, включая формирование графика и подписание документов, происходят удалённо. Сотрудничество с CARCADE позволяет настроить лизинг по максимально широким параметрам сделки: с авансом от 0%, выкупным платежом до 30% на срок до 84 месяцев.

Кроме скидок клиенты CARCADE всегда могут воспользоваться дополнительными услугами компании: возвратный лизинг, регистрация ТС в ГИБДД и ГосТехНадзоре, программа автопомощи на дороге 24/7. На этапе заключения лизинговой сделки возможно включение страховых продуктов в график договора, а количество финансируемых единиц техники доступно без ограничений на одно юридическое лицо.

За индивидуальным графиком и подбором ТС обращайтесь к персональному менеджеру, по телефону горячей линии 8 800 700 30 30 или оставляйте заявку на сайте carcade.com.

Реклама. ООО "Каркаде".

ERID: 2VSb5ypqiyW

ИНН 3905019765

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