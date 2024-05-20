Санкт-Петербург продолжает удивлять на выставке "Россия"

На ВДНХ продолжает привлекать гостей выставка "Россия", экспозиция Санкт-Петербурга на которой остается одной из самых популярных и интерактивных. В новом периоде, который продлится до 8 июля, Северная столица представляет планы своего развития и рассказывает еще о 6 гранях своей жизни.

Статистика первого этапа выставки, который закончился 12 апреля, показывает высочайший интерес людей к городу. С 16 тематическими сезонами, раскрывающими различные грани города, познакомились более 2,5 миллионов гостей. Было проведено 80 розыгрышей призов, а посетители получили в подарок болеe 110 тысяч сувениров. Петербург исполнял мечты каждого, в том числе о путешествиях в Северную столицу.

Санкт-Петербург продолжает свой увлекательный рассказ о различных гранях жизни города. Специально для выставки Северная столица разработала еще 6 тематических сезонов: креативный, легендарный, блистательный, энергичный, семейный, открытый. Если до этого Санкт-Петербург демонстрировал свои достижения, то теперь знакомит посетителей с проектами будущего: то, каким город станет до 2030 года. Гостей, как и раньше, встречают насыщенные культурная, развлекательная и деловая программы.

Девиз города на Неве: "Санкт-Петербург — город хорошего настроения", поэтому отдельное внимание уделено туристическому потенциалу. Посетители могут перенестись за 600 километров и открыть для себя всю красоту летнего Петербурга: погрузится в атмосферу загородных императорских резиденций, прогуляться по аллеям парков, увидеть знаменитый праздник выпускников "Алые паруса", познакомиться с новыми точками притяжения.

Помимо этого, Cанкт-Петербург активно участвует в общей программе выставки. Каждый день для посещения гостей открыты театральные и тематические шествия, спортивные мероприятия, танцевальные флешмобы, фестивали искусства. С 14 мая по 3 июля проходит деловая программа Дней регионального развития "Пространство будущего", объединяющая пленарные сессии, круглые столы, презентации инвестиционных проектов. Одним из самых ярких мероприятий нового этапа выставки уже стал свадебный фестиваль, когда 12 мая одновременно соединила свои сердца 151 пара из регионов.

Экспозиция "Санкт-Петербург" находится в зале В павильона 75 Международной выставки-форума "Россия". Стенд выполнен в концепции кинотеатра на основе мультимедийных технологий, в котором каждый посетитель сможет погрузиться в уникальную атмосферу Северной столицы.