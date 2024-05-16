Полицейские проводят проверку по факту оскорбления памяти участников ВОВ в Самаре

В ГУ МВД по Самарской области ответили на вопросы Волга Ньюс об инциденте у Вечного огня на площади Славы в Самаре. Полицейские рассказали, что разбираются в ситуации.
"В ходе мониторинга интернета сотрудники полиции в одной из социальных сетей выявили видеопубликацию, на которой двое молодых людей совершают противоправные действия в Самаре у одного из мемориалов воинской славы. По данному факту полицейскими проводится проверка, по результатом которой будет дана оценка действиям граждан", — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
Напомним, ранее о случившемся рассказала глава Лиги безопасного интернета и член общественной палаты России Екатерина Мизулина.
"В Самаре второй за неделю случай, связанный с оскорблением памяти участников Великой Отечественной войны. Студент одного из вузов украл гвоздики с Вечного огня, начал их ломать и веселиться. Все это снималось на видео под веселый смех его подруги", — рассказала Екатерина Мизулина.
На приложенном видео — молодой человек в черном костюме и девушка в белой куртке. В письме к Мизулиной самарцы сообщают, что украл цветы с Вечного огня студент первого курса Приволжского государственного колледжа на площади Славы.
Последние комментарии
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
Я видела это был не пожар, а взрыв
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
На лицо чья-то заинтересованность в этом деле. Ничего святого нет, через детей действуют, силовиков привлекли. Бедняжка газелист с огнестрельным оружием пострадал от рук шестнадцатилетнего подростка...Абсурд и показатель чистоплотности некоторых сотрудников правоохранительных органов.