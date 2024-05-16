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Происшествия

Полицейские проводят проверку по факту оскорбления памяти участников ВОВ в Самаре

САМАРА. 16 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В ГУ МВД по Самарской области ответили на вопросы Волга Ньюс об инциденте у Вечного огня на площади Славы в Самаре. Полицейские рассказали, что разбираются в ситуации.

"В ходе мониторинга интернета сотрудники полиции в одной из социальных сетей выявили видеопубликацию, на которой двое молодых людей совершают противоправные действия в Самаре у одного из мемориалов воинской славы. По данному факту полицейскими проводится проверка, по результатом которой будет дана оценка действиям граждан", — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Напомним, ранее о случившемся рассказала глава Лиги безопасного интернета и член общественной палаты России Екатерина Мизулина.

"В Самаре второй за неделю случай, связанный с оскорблением памяти участников Великой Отечественной войны. Студент одного из вузов украл гвоздики с Вечного огня, начал их ломать и веселиться. Все это снималось на видео под веселый смех его подруги", — рассказала Екатерина Мизулина.

На приложенном видео — молодой человек в черном костюме и девушка в белой куртке. В письме к Мизулиной самарцы сообщают, что украл цветы с Вечного огня студент первого курса Приволжского государственного колледжа на площади Славы.

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