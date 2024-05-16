"Ингосстрах" узнал, что на покупку дачи россияне готовы потратить в среднем 1,7 млн рублей

"Ингосстрах" провел совместное исследование с Финансовым университетом при Правительстве РФ, раскрывающее основные интересы россиян на даче.

По данным исследования, 37,3% респондентов уже обладают загородным домом для постоянного проживания или летней дачей, в то время как 14,6% планируют приобрести такое жилье. Исследование показало, что россияне, намеренные приобрести дачу, готовы потратить на нее в среднем 1,7 млн рублей. Наибольшую сумму готовы заплатить жители Краснодара (2,7 млн руб.), Москвы (2,7 млн руб.), Севастополя (2,5 млн руб.), Тюмени (2,4 млн руб.), Калининграда (2,3 млн руб.), Красноярска (2,2 млн руб.), Ростова-на-Дону (1,9 млн руб.) и Иркутска (1,8 млн руб.).

В предстоящем сезоне большинство дачников планируют заниматься выращиванием цветов (61%), отдыхом и развлечениями (44%), уходом за огородом (33%), а также проведением строительных работ на участке (15%). Некоторые собираются отправиться в лес за грибами и ягодами (6%).

Интересно, что чаще всего загородными домами и дачами владеют жители Астрахани и Саратова — по 51% опрошенных. В Волгограде обзавелись такой недвижимостью 49% проживающих, в Краснодаре — 48%, в Новокузнецке, Тольятти и Ульяновске — по 47% опрошенных. Меньше всего дачников наблюдается в Ростове-на-Дону — 23%, в Уфе и Владивостоке — по 24% и 25% в Махачкале. В Москве же дачи есть у 38% жителей.

Исследование показало, что женщины и мужчины практически в одинаковом процентном соотношении владеют загородной недвижимостью — 38% женщин и 36% мужчин. Большинство владельцев (39%) старше 51 года, также значимая часть загородной недвижимости есть у жителей от 41 года до 50 лет (37%), от 31 года до 40 лет (38%) и от 18 до 30 лет имеется у 33% россиян.

Интересно, что лишь 1,9% россиян арендовали дачу на лето за последние годы, а средняя приемлемая сумма за аренду, по данным опроса, составляет 18,2 тысячи рублей в месяц.

"Отдых на даче может быть полон неожиданностей, включая возгорание, травмы при строительстве, нападения животных и укусы клещей. Поэтому страхование недвижимости и здоровья в дачный период имеет решающее значение для защиты от внезапных финансовых потерь и затрат. Даже находясь вдали от города, с полисом "Ингосстраха" клиенты могут быть уверены в получении оперативной помощи в случае страхового события", — прокомментировал Владимир Храбрых, заместитель генерального директора по розничному бизнесу "Ингосстраха".