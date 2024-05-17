Самарский "Союз-2.1б" успешно стартовал с Плесецка

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В пятницу, 17 мая, в 00:21 по московскому времени с космодрома Плесецк осуществлен пуск ракеты-носителя "Союз 2.1б" с космическими аппаратами на борту.

Фото: Минобороны РФ