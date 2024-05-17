На пожаре в дачном домике под Тольятти погибли два человека

В пятницу, 17 мая, на территории СНТ "Березка" сельского поселения Тимофеевка в Ставропольском районе произошло возгорание дачного дома.

В результате возгорания погибло двое человек.

Причина возгорания будет установлена в ходе проведения доследственной проверки. Ход доследственной проверки взят прокуратурой района на контроль, сообщает пресс-служба ведомства.