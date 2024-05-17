Прокуратура начала проверку из-за нападения на девочку в Южном Городе

Представители прокуратуры Самарской области сообщили, что начали проверку из-за нападения на ребенка в Волжском районе Самарской области. Там пострадала 10-летняя девочка.

"14 мая в полицию обратилась мама 10-летней девочки с заявлением о причинении подростком ее ребенку телесных повреждений на улице в районе спортивного комплекса в Южном Городе. Ребенку потребовалась медицинская помощь, родители обратились в больницу", — рассказали в надзорном ведомстве.

Сотрудники прокуратуры контролируют ход доследственной проверки и параллельно начали свое разбирательство.

"Прокуратура проверяет работу органов системы профилактики и школы, в которой обучается подросток. По итогам проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за профилактику правонарушений среди несовершеннолетних, и приняты меры прокурорского реагирования", — уточняют в прокуратуре.

Напомним, ранее проверку уже начали полицейские. Сам момент нападения засняли камеры видеонаблюдения. Кроме того, в соцсетях люди пишут, будто бы группа подростков могла пытаться напасть и на другую девочку.