Прокуратура начала проверку из-за нападения на девочку в Южном Городе

Представители прокуратуры Самарской области сообщили, что начали проверку из-за нападения на ребенка в Волжском районе Самарской области. Там пострадала 10-летняя девочка.
"14 мая в полицию обратилась мама 10-летней девочки с заявлением о причинении подростком ее ребенку телесных повреждений на улице в районе спортивного комплекса в Южном Городе. Ребенку потребовалась медицинская помощь, родители обратились в больницу", — рассказали в надзорном ведомстве.
Сотрудники прокуратуры контролируют ход доследственной проверки и параллельно начали свое разбирательство.
"Прокуратура проверяет работу органов системы профилактики и школы, в которой обучается подросток. По итогам проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за профилактику правонарушений среди несовершеннолетних, и приняты меры прокурорского реагирования", — уточняют в прокуратуре.
Напомним, ранее проверку уже начали полицейские. Сам момент нападения засняли камеры видеонаблюдения. Кроме того, в соцсетях люди пишут, будто бы группа подростков могла пытаться напасть и на другую девочку.
Последние комментарии
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
Я видела это был не пожар, а взрыв
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
На лицо чья-то заинтересованность в этом деле. Ничего святого нет, через детей действуют, силовиков привлекли. Бедняжка газелист с огнестрельным оружием пострадал от рук шестнадцатилетнего подростка...Абсурд и показатель чистоплотности некоторых сотрудников правоохранительных органов.