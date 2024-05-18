Ночью 48 человек тушили пожар в общежитии на ул. Гагарина

В субботу, 18 мая, в 2:48, начался пожар в общежитии на ул. Гагарина, 16а в Самаре. Об этом корреспонденту Волос Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.

Горел холодильник на площади 2 кв. м. Пожару присвоили повышенный ранг сложности. На борьбу с огнем направили 48 человек. Пожар ликвидировали в 3:10.

Из здания эвакуировали 39 человек. Пострадавших нет. Обстоятельства случившегося устанавливают.