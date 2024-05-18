В Самарской области задержали охотника-браконьера

В Нефтегорском районе Самарской области возбудили уголовное дело о незаконной охоте. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В ночь с 28 на 29 марта 2024 г. на подъездной дороге к Оренбургу автоинспекторы остановили для проверки легковушку. Водитель нервничал, и из-за этого машину решили досмотреть. В итоге в багажнике нашли туши косули и зайца.
Сам автомобилист пояснил, что охотился без лицензии на косулю между пос. Ветлянка и сельским поселением Утевка, а также на зайца в районе пос. Зуевка.
Департамент охоты и рыболовства по Самарской области оценил ущерб в 41 тыс. рублей.
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И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
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