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В Самарской области задержали охотника-браконьера

САМАРА. 18 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Нефтегорском районе Самарской области возбудили уголовное дело о незаконной охоте. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В ночь с 28 на 29 марта 2024 г. на подъездной дороге к Оренбургу автоинспекторы остановили для проверки легковушку. Водитель нервничал, и из-за этого машину решили досмотреть. В итоге в багажнике нашли туши косули и зайца.

Сам автомобилист пояснил, что охотился без лицензии на косулю между пос. Ветлянка и сельским поселением Утевка, а также на зайца в районе пос. Зуевка.

Департамент охоты и рыболовства по Самарской области оценил ущерб в 41 тыс. рублей.

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