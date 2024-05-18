Два торговых павильона сгорели на ул. Калининградской в Самаре

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В субботу, 18 мая, в 11:37, в и поступило сообщение о пожаре на ул. Калининградской, 29 в Куйбышевском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.