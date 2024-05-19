В Тольятти вновь горел лес

В воскресенье, 19 мая, в 14:10 поступило сообщение о низовом лесном пожаре в 44 квартале Тольяттинского лесничества в Комсомольском районе.

На вызов выезжали 12 огнеборцев и пять спецмашин.

Пожар ликвидирован на площади 0,02 га. Погибших и пострадавших нет.