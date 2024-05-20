Запуск общественного транспорта по Фрунзенскому мосту отложили

Первую очередь Фрунзенского моста официально ввели в эксплуатацию. Однако общественный транспорт по нему пускать пока не будут. Об этом Волга Ньюс сообщили представители региональных и городских властей.

Мост связывает Самарский и Куйбышевский районы. В состав объекта входят 6-полосный сталежелезобетонный мост через реку Самару, железобетонный мост через озеро Банное, транспортные развязки на улицах Шоссейной и Фрунзе, основной ход дороги. Движение по ним открыли 31 декабря 2019 года. Однако официального ввода в эксплуатацию пришлось ждать несколько лет. Произошло это, как сообщили Волга Ньюс в региональном Минтрансе, только в декабре 2023 года. Причина была в необходимости проведения некоторых доработок — например, обеспечения требований по транспортной безопасности.

Ожидалось, что после ввода моста в эксплуатацию, по нему пустят общественный транспорт. Даже были планы по организации движения троллейбусов. Однако, судя по ответу мэрии Самары на запрос Волга Ньюс, ждать в ближайшие годы этого не стоит.

"Целесообразность запуска общественного транспорта по мосту рассматривалась. Однако при этом останутся не охваченными остановки по улицам Главной и Водников. В этом случае указанные территории с жилыми домами и административными зданиями останутся без транспортного сообщения. Запуск движения трамваев и троллейбусов требует значительных капитальных вложений — от проектирования до строительства новой подстанции. На сегодняшний день приоритетное значение имеет проведение ремонта существующих трамвайных путей, поскольку одной из наиболее острых проблем городского пассажирского транспорта является сильная изношенность подвижного состава и инфраструктуры, обновление которой требует значительных финансовых затрат", — объяснили в мэрии.