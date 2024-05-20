Запуск общественного транспорта по Фрунзенскому мосту отложили

Первую очередь Фрунзенского моста официально ввели в эксплуатацию. Однако общественный транспорт по нему пускать пока не будут. Об этом Волга Ньюс сообщили представители региональных и городских властей.
Мост связывает Самарский и Куйбышевский районы. В состав объекта входят 6-полосный сталежелезобетонный мост через реку Самару, железобетонный мост через озеро Банное, транспортные развязки на улицах Шоссейной и Фрунзе, основной ход дороги. Движение по ним открыли 31 декабря 2019 года. Однако официального ввода в эксплуатацию пришлось ждать несколько лет. Произошло это, как сообщили Волга Ньюс в региональном Минтрансе, только в декабре 2023 года. Причина была в необходимости проведения некоторых доработок — например, обеспечения требований по транспортной безопасности.
Ожидалось, что после ввода моста в эксплуатацию, по нему пустят общественный транспорт. Даже были планы по организации движения троллейбусов. Однако, судя по ответу мэрии Самары на запрос Волга Ньюс, ждать в ближайшие годы этого не стоит.
"Целесообразность запуска общественного транспорта по мосту рассматривалась. Однако при этом останутся не охваченными остановки по улицам Главной и Водников. В этом случае указанные территории с жилыми домами и административными зданиями останутся без транспортного сообщения. Запуск движения трамваев и троллейбусов требует значительных капитальных вложений — от проектирования до строительства новой подстанции. На сегодняшний день приоритетное значение имеет проведение ремонта существующих трамвайных путей, поскольку одной из наиболее острых проблем городского пассажирского транспорта является сильная изношенность подвижного состава и инфраструктуры, обновление которой требует значительных финансовых затрат", — объяснили в мэрии.
Последние комментарии
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
Берег в Рождествено у людей украл
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)