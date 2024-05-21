Сызранским транспортным прокурором стал Константин Аксенов

В понедельник, 20 мая, Генпрокурор РФ назначил на должность Сызранского транспортного прокурора старшего советника юстиции Константина Аксенова. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Константин Аксенов родился в 1979 г. в Иванове. В 2001 г. он окончил Ивановский государственный университет. Службу в органах прокуратуры начал в 2001 г. в должности помощника прокурора Советского района Ивановской области, в дальнейшем служил в органах прокуратуры на различных должностях. С 2013 г. занимал должность Ивановского транспортного прокурора Северо-Западной транспортной прокуратуры.