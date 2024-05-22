В финансовой деятельности "Самара Арены" нашли нарушения

Счетная палата Самарской области проверила, насколько эффективно были использованы в 2021–2023 годах средства, выделенные ГАУ СО "Самара Арена".

"По результатам контрольного мероприятия установлены нарушения и недостатки при осуществлении учреждением финансово-хозяйственной деятельности, связанные в том числе с использованием государственного имущества", — отмечается в сообщении.

По итогам проверки в адрес "Самара Арены" внесли представление об устранении нарушений и недостатков. Кроме того, информационные письма направлены в адрес региональных минспорта и министерства управления финансами. Отчет о результатах проверки направлен губернатору и в Самарскую губдуму.