Сотрудники МЧС оперативно потушили пожар в тольяттинском ТЦ "Русь на Волге"

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Во вторник, 21 мая, в 21:10 в ГУ МЧС по Самарской области поступило сообщение о возгорании рекламного баннера на ул. Революционной, 52 в Автозаводском районе Тольятти. Здесь находится ТЦ "Русь на Волге". Очевидцы сообщали, что баннер горит над пиццерией.