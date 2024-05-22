В 2025 г. в Самаре благоустроят парк Щорса, сквер Экономистов, Зубчаниновское шоссе

Стали известны победители всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства по нацпроекту "Жилье и городская среда". Об этом сообщила в своем телеграм-канале глава Самары Елена Лапушкина.

IV всероссийское голосование по выбору новых объектов благоустройства по программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда", реализуемого по решению президента России Владимира Путина, проходило с 15 марта по 30 апреля. В Самарской области рейтинговым голосованием были охвачены 12 муниципалитетов: города Самара, Новокуйбышевск, Кинель, Чапаевск, Отрадный, Жигулевск, Тольятти, Похвистнево, Сызрань, поселки городского типа Безенчук и Смышляевка. На выбор жителям представили 101 территорию, в том числе 20, располагающихся в Самаре.

По итогам рейтингового голосования были определены территории-лидеры: это парк Щорса, сквер Экономистов и территория по Зубчаниновскому шоссе. Для каждого общественного пространства уже разработан дизайн-проект.

В Самарской области в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" в 2023 году благоустроили 141 общественную территорию и 321 двор. В планах на текущий год благоустроить еще 141 общественную и 233 дворовых территории. Кроме того, в регионе провели большую работу по обновлению и благоустройству набережных — комфортные и красивые пространства появились в Жигулевске, в Сызрани, Кинеле, Октябрьске.

Сейчас по нацпроекту "Жилье и городская среда" преображают три территории-лидера голосования прошлого года: бульвар по улице Чернореченской, третьи этапы парков "Молодежный" и "Воронежские озера".