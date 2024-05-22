13 человек тушили МАЗ, загоревшийся в самарском пос. Запанской

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 21 мая, в 16:47, загорелась машина неподалеку от дома № 150а ул. Неверова в пос. Шмидта, именуемом самарцами как пос. Запанской. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.