16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Россияне смогут приобретать сим-карты в большем числе гипермаркетов и магазинов ЦИПР-2024: "Ростелеком" представил отечественную базовую станцию стандарта GSM/LTE Победил искусственный интеллект: в Поволжье подведены итоги конкурса "Вместе в цифровое будущее" Минтранс перестал рассматривать вопрос о переносе грузового порта в Самаре Движение по новому мосту через Волгу запустят в ближайшие месяцы

Транспорт и связь Экономика и бизнес

ЦИПР-2024: "Ростелеком" представил отечественную базовую станцию стандарта GSM/LTE

САМАРА. 22 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 49
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

21 мая на конференции ЦИПР-2024 в Нижнем Новгороде был продемонстрирован первый произведенный в России образец базовой станции операторского уровня мобильной связи отечественного производителя телеком-оборудования ООО "БУЛАТ" (дочерняя компания "Ростелекома").

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

Производство опытной партии было запущено в апреле 2024 года на площадке НПО "Российские телекоммуникационные технологии" ("НПО РТТ").

"Среди ключевых задач, которые призваны решить Индустриальный центр компетенций "Мобильная связь" и "Ростелеком" — это обеспечение технологического суверенитета и импортозамещение в телеком-отрасли. Организация производства базовых станций для мобильных сетей связи компанией "Булат" — особо значимый проект, который поддержал ИЦК. Планируется, что "БУЛАТ" запустит БС в серийное производство до конца текущего года, а группа компаний "Ростелеком" станет одним из якорных заказчиков, благодаря форвардному контракту", — сказал президент "Ростелекома" Михаил Осеевский.

Разрабатываемый портфель продуктов мобильной связи будет работать на коммерческих сетях операторов в диапазонах 450/800/900/1800/2100/2300/2600 МГц.

"Мы придерживаемся намеченного графика и все работы по дорожной карте выполняются в полном объеме. Для реализации проекта мы выстроили процессы взаимодействия с нашими партнерами — компаниями НТР и РТТ. В настоящее время завершается процесс тестирования образцов базовых станций в лаборатории Tele2 и уже начался процесс производства оборудования. Оборудование удовлетворяет критериям отечественного, заявка на присвоение данного статуса уже подана в Минпромторг", — отметил генеральный директор компании "БУЛАТ" Александр Комаров.

В феврале 2024 года успешно прошли тестовые испытания опытного образца первой отечественной базовой станции. Испытания подтвердили соответствие уровней передачи сигнала расчетным, продемонстрировали требуемое качество мобильного голосового соединения и доступность услуг передачи данных телекоммуникационной сети, сопоставимые с решениями мировых лидеров отрасли. В апреле 2024 года получено подтверждение внесения ПО в реестр отечественного.

Разработчиком аппаратной части базовой станции выступила компания "БУЛАТ", программное обеспечение разрабатывает ООО "Новые телеком решения" ("НТР"). Компания "БУЛАТ" заключила форвардные контракты на поставку базовых станций с "Ростелекомом" и "МегаФоном".

Что, на Ваш взгляд, является основной причиной возникновения ДТП?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Aleks Alekalekseikin 24 октября 2023 17:48 Документацию на ремонт дороги Ульяновск-Димитровград-Самара подготовят несколько подрядчиков

Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д

Fairy C 05 октября 2023 16:46 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Берег в Рождествено у людей украл

Глеб Галушкин 02 июня 2023 18:06 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор

Алексей Ляпин 31 июля 2022 13:03 В Самарской области отремонтируют пять мостов на дороге Самара-Бугуруслан

давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие

Сергей Колленников 29 апреля 2022 22:40 На Национальном киберполигоне прошла олимпиада по кибербезопасности среди вузов Приволжского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов

В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)

Фото на сайте

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2