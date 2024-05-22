В Самаре парковку у ж/д-вокзала оснащают автоматизированной технологией оплаты Fast Track

С 3 июня на парковочном пространстве у железнодорожного вокзала в Самаре начнет работу автоматизированная технология оплаты Fast Track.

Водителям будет достаточно приложить банковскую карту к специальному терминалу при въезде на парковку и повторить аналогичную операцию на выезде. Система сама рассчитает время пребывания и автоматически спишет сумму в соответствии с тарифом.

Терминалы поддерживают возможность бесконтактной оплаты картами платежных систем Visa, Mastercard и "Мир". Также оплатить можно с помощью паркомата, либо QR-кода, напечатанного на парковочном талоне.

Парковка рассчитана на 56 мест, шесть из которых отведены для транспортных средств маломобильных посетителей вокзала.