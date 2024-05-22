Субсидия до 400 000 рублей на лизинг спецтехники SITRAK и HOWO в CARCADE

Самосвалы и седельные тягачи марок SITRAK и HOWO теперь можно приобрести в лизинг через компанию CARCADE с применением субсидии в размере до 400 000 рублей.

В рамках специальной программы финансирования клиенты CARCADE могут приобрести спецтехнику SITRAK и HOWO с использованием скидки-субсидии на аванс при заключении лизингового договора. Размер скидки составит от 300 тыс. до 400 тыс. рублей и будет зависеть от категории и модели транспортного средства. Так, например, на тягач SITRAK C7H с колёсной формулой 4×2 действует скидка в размере 300 000 рублей, а на самосвал SITRAK C7H с колёсной формулой 8×4 — 400 000 рублей. Предложение распространяется только на новую технику в наличии либо в поставке через официального поставщика. Клиент оплачивает первый платёж по сделке уже за минусом суммы субсидии. Предложение разработано в рамках сотрудничества с официальными дилерами марок на территории РФ с учётом потребностей клиентов и упрощения входа в сделку. Подробности предложения и полную матрицу скидок-субсидий уточняйте у финансовых консультантов ООО "Каркаде".

Финансирование возможно для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 3 месяцев. Помимо скидок клиенты могут воспользоваться дополнительными услугами CARCADE, такими как: возвратный лизинг, регистрация ТС в ГИБДД и Гостехнадзоре, программа круглосуточной автопомощи на дороге.

Для заключения договора в онлайн-формате клиентам, подключенным к электронному документообороту с CARCADE, достаточно подать заявку на сайте или обратиться к персональному менеджеру. Все последующие действия, включая формирование графика и подписание документов, происходят удалённо. Для получения коммерческого предложения и за подбором автомобиля обращайтесь к персональному менеджеру, оставляйте заявку на сайте или по телефону горячей линии 8 800 700 30 30.