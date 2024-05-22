38 семей из Самарской области примут участие в окружном полуфинале конкурса "Это у нас семейное"

С 30 мая по 2 июня в Год семьи в Уфе пройдет завершающий окружной полуфинал конкурса "Это у нас семейное" президентской платформы "Россия — страна возможностей" для семей ПФО. В нем примут участие около 370 семейных команд из всех регионов ПФО.

Одновременно на площадке мероприятия оценочные задания пройдут около 370 российских семей из 14 регионов: Республик Башкортостан, Марий-Эл, Мордовии, Татарстан, Удмуртии, Чувашии; Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областей и Пермского края. В заявочной кампании конкурса со всего Поволжья приняли участие 127 313 человек из 21 811 семейных команд. Самарская область по итогам заявочной кампании вошла в десятку регионов-лидеров по количеству участников, 2,6% от всех участников — представители из нашего региона.

Инициативу семьи Скатковых из Самары о создании на платформе "Россия — страна возможностей" конкурса для семей поддержал на третьем очном заседании Наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей" президент России, председатель Наблюдательного совета Владимир Путин.

1 сентября 2023 г. в рамках открытого урока "Разговор о важном" в Мастерской управления "Сенеж" глава государства анонсировал старт конкурса "Это у нас семейное".

Всемерная поддержка семей, материнства и детства, сохранение незыблемых семейных ценностей — безусловные приоритеты работы областного правительства. "У нас действует целый комплекс федеральных и региональных мер поддержки семей с детьми, по поручению президента Владимира Владимировича Путина реализуются национальные проекты "Демография", "Здравоохранение", "Образование", уже более полутора десятилетий проводится праздничное мероприятие "Отец. Отчество. Отечество". И именно в нашей губернии зародилась инициатива семьи Скатковых из Самары о проведении конкурса "Это у нас семейное", поддержанного главой государства и ставшего проектом президентской платформы "Россия — страна возможностей", — отмечал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

В заявочной кампании конкурса "Это у нас семейное" приняли участие 587 250 человек из 102 735 семейных команд из всех 89 регионов России и их родственники, проживающие в 81 стране.

Официальное открытие окружного полуфинала для семей Приволжского федерального округа состоится 30 мая. Оценочные этапы для семейных команд пройдут 31 мая и 1 июня. Им предстоит пройти серию интеллектуальных, спортивных, творческих заданий. Участникам нужно продемонстрировать не только свои таланты, но и показать, насколько хорошо дети и родители знают друг друга и умеют работать в команде. К работе с участниками привлечены эксперты, которые были обучены по единой методике, разработанной совместно с психологами и другими профильными специалистами.

2 июня будут объявлены фамилии семей победителей. В этот день участников также ждут познавательные лекции и мастер-классы, открытые дискуссии, встречи, концертная программа, спортивные игры и другие активности.

Окружные полуфиналы уже прошли в Санкт-Петербурге, Красноярске, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Владивостоке и Москве. На очных мероприятиях свои регионы представляют семейные команды, которые набрали по итогам дистанционного этапа наиболее высокие баллы в своем федеральном округе.

К полуфиналам также допущены победители Всероссийского конкурса "Семья года — 2023". В окружные полуфиналы вышли 1624 семьи из 86 регионов России, а также одна семья из Республики Казахстан.

По итогам всех окружных полуфиналов будут определены 300 семейных команд-финалистов. Финал конкурса "Это у нас семейное" пройдет с 5 по 8 июля в Москве. Победители будут объявлены в День семьи, любви и верности. Все финалисты конкурса отправятся в большие семейные путешествия, а 30 семей-победителей получат сертификаты на 5 млн руб. на улучшение жилищных условий.

Организатор конкурса "Это у нас семейное" — автономная некоммерческая организация "Россия — страна возможностей". Соорганизаторами конкурса выступают Росмолодежь и Движение Первых. Конкурс проводится в Год семьи, при участии Министерства просвещения РФ, Министерства труда и социальной защиты РФ, Российского общества "Знание", АНО "Больше, чем путешествие", социологического агентства "Вебер" (проект АНО "Диалог" и АНО "Диалог Регионы"). В числе партнеров — ПАО Сбербанк, ГК "Росатом", ГК "Роскосмос", ПАО "РусГидро", киностудия "Союзмультфильм", АО "Объединенная приборостроительная корпорация", ООО "Институт современной психологии и родологии", Добро.ру, ООО "ЛитРес", а также информационный партнер — социальная сеть "Одноклассники".