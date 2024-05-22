Авито Работа: 43% самарцев планируют финансово подготовиться к пенсии

В ходе опроса более 7 тыс. работающих самарцев аналитики Авито Работы выяснили, что 43% респондентов не планируют работать в старости и уже решили, на что будут жить после выхода на пенсию.

17% опрошенных полностью рассчитывают на пенсионные накопления, 18% параллельно готовят личные накопления, а 8% вместе с пенсионными накоплениями планируют финансовую подушку в виде пассивного дохода от бизнеса или сдачи квартиры.

Исследование проводилось и в других городах. Его результаты показали, что чаще остальных дополнять пенсионные выплаты личными накоплениями или заработками с пассивного дохода в старости собираются респонденты из Красноярска (51%), Челябинска (48%) и Уфы (48%).

Меньше всего тех, кто планирует заранее готовиться к пенсии, оказалось среди опрошенных из Перми (30%), Нижнего Новгорода (34%) и Казани (35%). Респонденты из этих городов чаще отвечали, что собираются жить только на пенсионные выплаты или рассчитывают продолжать работать даже по достижении пенсионного возраста.