В центре Самары планируют ограничить движение электросамокатов

Власти Самары продолжают дорабатывать правила передвижения средств индивидуальной мобильности (СИМ) — в частности, электросамокатов, сервисы аренды которых получили большое распространение. Как сообщили Волга Ньюс в департаменте транспорта, возможно введение новых ограничений.

Представители ведомства напомнили, что в 2022 году между администрацией города и кикшеринговыми компаниями заключено соглашение, в котором определен перечень территорий, где ограничена максимальная скорость передвижения СИМ. Это парки, скверы, набережная. Также с операторами аренды отработали вопрос ограничения движения СИМ при проведении массовых мероприятий. Однако в скором времени список может пополниться.

"В настоящее время дополнительно рассматривается вопрос о подготовке предложений по ограничению передвижения СИМ по туристическим маршрутам", — сообщили Волга Ньюс в департаменте транспорта.

Очевидно, речь идет о центре города. Ведь именно там проходит большинство туристических маршрутов.

Помимо этого, власти планируют организовать парковки электросамокатов и брать с операторов аренды СИМ плату за использование городской инфраструктуры.