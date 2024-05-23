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ЖКХ и благоустройство Общество

"РКС-Самара" инвестировали почти 10 миллиардов в городскую инфраструктуру

САМАРА. 23 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За период действия концессионного соглашения между "РКС-Самара" и администрацией города общий объём инвестиций в городские водопроводные и канализационные сети составил 9 миллиардов 418 миллионов рублей. Такие цифры организация представила в своем отчете за прошлый год.

Фото: предоставлено компанией "РКС-Самара"

Годовой отчёт "РКС-Самара" проводят по собственной инициативе, так как являются гарантирующим поставщиком важнейших коммунальных ресурсов, и считают обязательным быть открытыми для жителей и органов власти, уточнили в пресс-службе компании.

В этот раз сотрудники отчитались не только за прошедший год, но и подвели некоторые итоги начиная с 2013, когда компания приняла на себя ответственность за работу водопроводно-канализационного комплекса Самары. За это время были проложены и обновлены более 84 км сетей, установлено автоматизированное оборудование на канализационных станциях и станциях подкачки, реализованы серьёзные социальные проекты: строительство водоводов к стадиону, в Орлов Овраг, в п.Горелый Хутор, подключены к сетям социальные и культурные объекты и пр.

За период действия договора аренды с 2012 по 2019 годы инвестиции составили 1,845 млрд рублей, за период действия концессионного соглашения, с 2019 года — 7,573 млрд рублей, общий объём инвестиций — 9 миллиардов 418 миллионов рублей. За всё время компания оставалась надёжным налогоплательщиком, в 2,5 раза увеличив поступления в бюджеты всех уровней. При этом по тарифу, который устанавливается для предприятия Департаментом ценового и тарифного регулирования Самарской области, тысяча литров питьевой воды, поставляемой РКС, всегда дешевле литровой бутылки в магазине, а средний платёж по квитанциям не превышал 2% от средней заработной платы по городу.

Главный управляющий директор "РКС-Самара" Владимир Бирюков подчеркнул: "Благодаря заключению концессионного соглашения стало возможным реализовать масштабные и технологичные проекты, о которых несколько лет назад люди могли только мечтать". В 2023 году было закончено строительство двух водоводов диаметром 600 мм в пос. Управленческий, люди получили мягкую волжскую воду, о чём мечтали десятилетиями. Уже скоро мягкую воду получат жители Куйбышевского и части Волжского района, — специалисты ведут активное строительство водоводов диаметром 1000 мм. Завершена реконструкция Городских очистных канализационных сооружений, которая признана одной из лучших в стране в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги". Сотрудники "РКС-Самара" вошли в Книгу рекордов России, установив рекорд по подаче рационализаторских предложений. Реализуется собственная уникальная программа "Вода в дом", по подключению домовладений к централизованным сетям водоснабжения — всего было подключено 2326 домов, в Красноглинском районе ликвидированы за ненадобностью все водоразборные колонки. Благодаря целенаправленной работе по повышению клиентоориентированности, удовлетворенность абонентов качеством обслуживания приближается к 95%.

Конечно, не всё в работе складывается идеально. Как и большинство предприятий, "РКС-Самара" испытывают кадровые проблемы, износ сетей на сегодня такой, что требует дополнительных крупных вложений, и инвестиций одного предприятия здесь недостаточно, не спадает острота несанкционированных сбросов в систему водоотведения жидких бытовых отходов и неочищенных отходов промышленных предприятий. Многие решения возможно найти только вместе с органами власти.

Именно поэтому на отчёты предприятия всегда приглашаются представители администраций, депутатского корпуса, общественности с надеждой на открытый диалог и поиск ответов на поставленные вопросы. И как правило, это удаётся. Председатель Общественного совета при Думе г. о. Самара Татьяна Братчикова подняла вопрос улучшения водоснабжения посёлка Рубежный, который находится на границе Куйбышевского и Волжского районов, и предложила рассмотреть возможность его подключения к центральному водопроводу.

Председатель Думы г. о. Самара Алексей Дегтев подчеркнул, что "РКС-Самара" выполняют не только производственные задачи: "У вас большая социальная нагрузка, вы занимаетесь воспитанием и развитием и персонала, и жителей города, решаете экологические проблемы. Но самое главное, благодаря вам жители всегда обеспечены ценнейшим ресурсом — водой".

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