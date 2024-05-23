Лизинг техники FOTON AUMAN в CARCADE с применением скидки-субсидии

Специальную технику FOTON AUMAN теперь можно приобрести в лизинг через компанию CARCADE с применением скидки в размере 300 тыс. рублей.

В рамках программы клиенты CARCADE могут приобрести популярные модели грузовых тягачей с использованием корпоративной скидки-субсидии в счёт аванса при заключении лизингового договора. Предложение распространяется на грузовики моделей EST-A 1846 AMT, EST-A 1844 AMT, EST-A 1846 MT и другие. Размер скидки составляет 300 тыс. рублей и распространяется только на новые ТС в наличии у организатора акции. Полный перечень доступной к приобретению техники можно уточнить у финансовых консультантов CARCADE. Предложение разработано в рамках сотрудничества с официальным дилером марки на территории РФ с учётом потребностей клиентов и упрощения входа в сделку и действует на договоры, заключённые до конца 2024 года.

Финансирование по эксклюзивной лизинговой программе доступно для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 3 месяцев. Для заключения договора лизинга в онлайн-формате клиентам, подключенным к электронному документообороту с CARCADE, достаточно подать заявку на сайте или обратиться к персональному менеджеру. Все последующие действия, включая формирование графика и подписание документов, происходят удалённо. Сотрудничество с CARCADE позволяет оформить лизинг с авансом от 0%, выкупным платежом до 60% на срок до 84 месяцев.

Кроме скидок клиенты CARCADE всегда могут воспользоваться дополнительными услугами компании: возвратный лизинг, регистрация ТС в ГИБДД и Гостехнадзоре, программа автопомощи на дороге 24/7. На этапе заключения лизинговой сделки возможно включение страховых продуктов в график договора, а количество финансируемых единиц техники доступно без ограничений на одно юридическое лицо.

Оставить заявку на подбор транспортного средства и лизинговые расчёты можно по телефону горячей линии 8 800 700 30 30 или на сайте.

О компании СARCADE

CARCADE — финансовая организация, входящая в группу компаний "Газпромбанк Лизинг". Компания предоставляет услуги лизинга легковых, грузовых автомобилей и спецтехники. Клиенты CARCADE — более 200 тыс. предпринимателей и компаний, работающих в различных регионах России. За 27 лет работы на российском рынке CARCADE помогла своим клиентам приобрести более 300 тысяч автомобилей и сэкономить более 3,5 млрд рублей в рамках программы льготного лизинга. Сегодня CARCADE имеет более 150 представительств по всей стране. Высокая скорость обслуживания, опции разработки персонального инвестиционного плана для каждого клиента, удобные онлайн-сервисы и качественное сопровождение помогают компании оставаться постоянным партнёром для лизингополучателей.