Лизинговая компания CARCADE приглашает посетить главную выставку строительной техники и технологий в России — СТТ Expo 2024

CARCADE традиционно примет участие в главном событии строительной отрасли 2024 года — Международной выставке строительной техники и технологий в России "CTT Expo 2024".

Мероприятие будет проходить с 28 по 31 мая в МВЦ "Крокус Экспо" в павильоне № 1, 2 и на открытой площадке по адресу: Московская область, г. Красногорск, ул. Международная, д. 16. Впервые за 20 лет выставка займет все павильоны и уличную территорию Крокуса.

Представители компании помогут с подбором и проконсультируют по условиям приобретения любой специальной техники в лизинг на шести партнёрских стендах:

28 мая на стендах № 14-300, 14-200

28 и 29 мая на стенде № 15-440

28 — 31 мая на стендах № F2.30, С2, Е1.30

Для регистрации проходите по ссылке и вводите промокоды: EXCMX2DM, EXCMX2XG, EXCMX6OQ, EXCTT5CW, EXCTT2Y9, EXCTT442. Специальные коды могут быть использованы неограниченное количество раз.

До встречи на СТТ 2024!