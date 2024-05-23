Дети Леонида Михельсона заняли вторую строчку Forbes в рейтинге самых богатых наследников

Forbes составил очередной рейтинг самых богатых наследников российских миллиардеров. Дети почетного гражданина Самарской области Леонида Михельсона заняли в нем второе место.
Наследники: Виктория Михельсон (1992), сын (2015) Состояние отца: $27,4 млрд.
Дочь основного владельца компаний "Новатэк" и "Сибур" Виктория Михельсон изучала историю искусств в Нью-Йоркском университете и Институте Курто в Лондоне. Виктория курирует проекты в фонде поддержки российских художников V-A-C, созданном ее отцом.
В январе 2023 г. Михельсон передал дочери компанию "ГЭС-2", которой принадлежит одноименный дом культуры и находящееся поблизости здание кинотеатра "Ударник", а также 2,3% акций "Новатэка". На этот пакет Виктория в прошлом году получила 6,3 млрд руб. дивидендов, из которых 1,4 млрд руб. внесла в капитал "ГЭС-2".
Сын Михельсона — ее сводный брат.
Последние комментарии
Почему вы думаете, что не понадобится? Я год с ней откатала. Пригодилась еще как, и не раз. Прямо выручала. Знакомые суды с ними проходили. На юристов больше, чем на карту потратили в итоге.
Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.
Сос! Срочно нужен совет насчет карты помощи ВЭР. Вписали в договор вместе с кучей других допов при покупке автомобиля. Мотивировали тем, что так переплата будет меньше (оформлялся кредитный договор). По моим подсчетам, нет особой разницы. Карта мне вряд ли понадобится. Как расторгнуть договор на левые допы и возможно ли это в принципе?
Здорово видеть, что после успешного года работы Дальневосточного центра искусственного интеллекта, аналогичные организации начинают появляться и в других регионах
Рад видеть, как дети из разных стран мира могут научиться изучать и применять технологии ИИ. Это дает им возможности для роста и разработки навыков, которые будут востребованы в будущем.