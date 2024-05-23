Дети Леонида Михельсона заняли вторую строчку Forbes в рейтинге самых богатых наследников

Forbes составил очередной рейтинг самых богатых наследников российских миллиардеров. Дети почетного гражданина Самарской области Леонида Михельсона заняли в нем второе место.

Наследники: Виктория Михельсон (1992), сын (2015) Состояние отца: $27,4 млрд.

Дочь основного владельца компаний "Новатэк" и "Сибур" Виктория Михельсон изучала историю искусств в Нью-Йоркском университете и Институте Курто в Лондоне. Виктория курирует проекты в фонде поддержки российских художников V-A-C, созданном ее отцом.

В январе 2023 г. Михельсон передал дочери компанию "ГЭС-2", которой принадлежит одноименный дом культуры и находящееся поблизости здание кинотеатра "Ударник", а также 2,3% акций "Новатэка". На этот пакет Виктория в прошлом году получила 6,3 млрд руб. дивидендов, из которых 1,4 млрд руб. внесла в капитал "ГЭС-2".

Сын Михельсона — ее сводный брат.