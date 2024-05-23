Жители Самарской области выбрали 50 объектов для благоустройства в 2025 году

Подведены итоги Всероссийского голосования по выбору территорий для благоустройства в 2025 году.

В 2024 г. голосование проходило с 15 марта по 30 апреля. В Самарской области к традиционным участникам добавилось городское поселение Смышляевка Волжского района. Численность населения Смышляевки сейчас превышает необходимое количество для участия — 20 тыс. жителей. В целом голосование прошло в 10 городах области: Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске, Сызрани, Октябрьске, Жигулевске, Кинеле, Чапаевске, Отрадном, Похвистнево, а также в Безенчукском и Волжском районах.

Как и прежде, свой голос жители Самарской области могли отдать на платформе 63.gorodsreda.ru и с помощью волонтеров. Участвовать могли все желающие граждане с 14 лет. На выбор в 12 муниципалитетах была предложена 101 территория.

В итоге победителями IV Всероссийского голосования стали 50 общественных пространств.

Всероссийское голосование по выбору территорий для благоустройства в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" — зарекомендовавший себя способ вовлечения общественности в реализацию масштабных задач по повышению комфортности городов. Как отметил в послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин, соавторами планов развития городов и поселков должны стать их жители. "Надо активно использовать механизмы, когда граждане сами определяют, на какие объекты, на решение каких проблем нужно выделить деньги в первую очередь", — подчеркнул президент.

В этом году голосование проходило уже в четвертый раз. В 2023 г. жители Самарской области из 105 предложенных территорий выбрали 49. Все выбранные территории уже начали преображаться в этом году. По словам губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, к развитию территории в регионе подходят комплексно, не забывая как о крупных городах, так и об отдаленных районах. "За всеми этими цифрами главное — активные и неравнодушные люди, которых приглашаем к участию на всех этапах реализации. Не оставайтесь в стороне, участвуйте в изменениях во благо нашей области, которую вместе сделаем еще краше", — отметил Дмитрий Азаров.

Победители IV Всероссийского голосования в Самарской области:

В Самаре:

— Сквер Экономистов (28 420)

— Парк Щорса (24 679)

— Сквер по Зубчаниновскому шоссе (22 958)

В Тольятти:

— Парк Победы, 2 этап (48 703)

— Парк Центрального района, 3 этап (26 503)

— Набережная Комсомольского района, 4 этап (25 678)

В Сызрани:

— Прогулочная зона по ул. Декабристов в районе стадиона "Волжанин" (9551)

— Парк "Тимирязевский", 1 этап (8418)

— Пешеходная дорожка от дома № 70 по пр. 50 лет Октября до ул. Рябиновая, 1 этап (5329)

В Новокуйбышевске:

— Территория вдоль ограждения Биофабрики по ул. Карбышева и ул. Свердлова, 2-й этап (2690)

— Пешеходная зона вдоль ул. Ворошилова от дома № 2 до № 20 (1984)

— Территория у домов № 29а, 33, 33а, 33б по пр. Победы (1362)

— Площадь им. П. Н. Узункояна в районе парка "Дубки" и МК "Русь" (1340)

— Пешеходная зона вдоль ул. Миронова, от ул. Чернышевского до ул. Гагарина (1263)

— Аллея по ул. Гагарина, 2-й этап (1242)

— Аллея Спортсменов в районе стадиона "Нефтяник", 2-й этап (1113)

— Сквер по ул. Свердлова, 3-й этап (1104)

В Жигулевске:

— Пешеходная зона по ул. Никитина от дома № 80 до комбината (левая сторона) (2071)

— Пешеходная зона по ул. Комсомольской, от ул. Пушкина до ул. Никитинской (1243)

— Променад "Морквашинский", от ж/д переезда по ул. Морквашинской до ул. Транспортной (1086)

— Променад "Морквашинский", от ул. Транспортной до дома № 55 по ул. Морквашинской (1067)

— Променад "У Дачный-1" в мкр В-3 (1065)

— Пешеходная зона от магазина "Природа" до остановки "Могутовая" (1001)

— Пешеходная зона от ул. Ткачева, 121 до ул. Маяковского (991)

— Детская площадка в с. Солнечная Поляна, пос. "Южный" (983)

— Аллея Славы (территория городского кладбища), благоустройство памятных мест (921)

В Кинеле:

— Общественная территория в районе пересечения ул. Шоссейной и ул. Горячкина, пгт Усть-Кинельский, "Скейт-парк" (2712)

— Общественная территория в районе домов № 6 и 8 по ул. Язевочной (1986)

— Общественная территория мкр. Горный, в районе дома № 1б по ул. Центральной (1925)

— пгт Алексеевка, Сквер "Березовая роща", в районе дома № 25 по ул. Невской, 3 этап (1679)

— Общественная территория мкр. Лебедь, ул. Школьная, 7, 2 этап (1631)

— "Спортивное ядро" в районе ОЦ "Лидер", ул. 27 Партсъезда 5а, 5 этап (1577)

В Октябрьске:

— Пешеходная зона по переулку Больничный, от ул. Ленина до ул. Гая (1569)

— Территория СП "Детский сад № 13" ГБОУ СОШ № 9 (1301)

— Пешеходная зона от Александровской аллеи до улицы 3-го Октября, 105 (1198)

В Отрадном:

— Сквер на пересечении улиц Пионерской и Отрадной (3592)

— Сквер на пересечении улиц Орлова и Сабирзянова (2528)

— Территория по Первомайскому переулку в районе детского сада № 16 "Ивушка" (1979)

В Похвистнево:

— Общественная территория по ул. А. Васильева, 8, 1 этап (2011)

— Территория, прилегающая к стелле "Я люблю Похвистнево" по ул. Кооперативной (1481)

— Общественная территория по ул. Газовиков в районе дома 15а/4 (1277)

В Чапаевске:

— Восточная часть парка храма С. Радонежского (10181)

— Общественная территория по ул. Ленина, 76 (2483)

В Безенчуке:

— Общественная территория в районе стадиона "Труд" (1368)

— Общественная территория на ул. Тимирязева в районе ГБПОУ "БАТ" (853)

— Детская игровая площадка в микрорайоне "Военный городок" по ул. Быковского, в районе дома № 77 (782)

— Общественная территория на ул. Мамистова в районе домов № 75а-79а (703)

— Пешеходная зона по ул. Луговцева, от ул. Рабочей до ул. Вокзальной, и по ул. Вокзальной, от ул. Луговцева до привокзальной площади (492)

В Смышляевке:

— Центральная площадь пгт. Смышляевка (2097)

— Парковая зона, расположенная вдоль дороги между ул. Народной и ул. Дружбы в пгт. Стройкерамика (1880).