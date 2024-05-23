В Самарской области определили лучших экспортеров

На форуме "Мой бизнес 63. Стратегии роста. Новые горизонты бизнеса" состоялась церемония награждения победителей и призеров конкурса "Экспортер года — 2023".
Эта региональная премия ежегодно вручается представителям малого и среднего бизнеса, достигшим наибольших успехов в экспорте несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности.
Конкурс проходил в пяти номинациях: "Экспортный успех", "Новые горизонты", "Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса", "Экспортер года в сфере промышленности", "Трейдер года". В каждой из номинаций определен победитель и призеры 2-й и 3-й степени. Победители регионального этапа представят Самарскую область на уровне Приволжского федерального округа. Обладатели первых мест окружного этапа представят 63-регион на уровне страны.
В Самарской области активно помогают производителям товаров и услуг осваивать внешнеэкономическую деятельность и успешно выходить со своей продукцией на рынки дружественных стран. "Системно выстроенные взаимоотношения Центра поддержки экспорта Самарской области с бизнесом позволили, несмотря на вызовы последних лет, наращивать объем экспорта региона", — отметил на пленарной сессии форума губернатор Дмитрий Азаров.
С 2019 года региональный экспортный центр поддержал 3,8 тысяч предпринимателей, общий объем экспорта которых составил 18,3 млрд рублей. Здесь предприниматели могут получить широкий спектр услуг: поиск иностранного партнера, сопровождение экспортного контракта, участие в международных выставках, прямых и реверсных бизнес-миссиях и др.
"Производители Самарской области, несмотря на текущую внешнеэкономическую ситуацию, смогли адаптироваться к новым условиям, обратили внимание на рынки дружественных стран, нашли новых партнеров и с успехом продолжают экспортировать свою продукцию. И мы содействуем бизнесу на всех этапах экспортного цикла: помогаем выбрать страну, организовать участие в профильных выставках и бизнес-миссиях, найти зарубежных партнеров, подготовить необходимую документацию и многое другое. Наша работа с экспортерами признана одной из лучших в стране — Центр поддержки экспорта Самарской области по итогам 2023 года занял 3 место в рейтинге Российского экспортного центра", — акцентировал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
Получить консультацию по всем вопросам, связанным с выходом на экспорт, предприниматели могут у специалистов Центра поддержки экспорта. Он работает на площадке регионального центра "Мой бизнес" (г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211).
Победители и призеры регионального этапа конкурса "Экспортер года — 2023":
Номинация "Экспортный успех"
Призер третьей степени: ОАО "Мукомол"
Призер второй степени: ООО "Стронг"
Победитель номинации: ООО "Развитие"
Номинация "Новые горизонты"
Призер третьей степени: ООО "Основной продукт"
Призер второй степени: ООО "Жигулевский водочный завод"
Победитель номинации: ООО "Квантум"
Номинация "Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса"
Призер третьей степени: ООО "Нева"
Призер второй степени: ООО "Мибао"
Победитель номинации: ООО "Услада"
Номинация "Экспортер года в сфере промышленности"
Призер третьей степени: ООО "НЗВЗ"
Призер второй степени: ООО "НПП Авис"
Победитель номинации: ООО "АвтоГазТранс"
Номинация "Трейдер года"
Призер третьей степени: ООО "Сладпром" (ТМ "Сладкодаров")
Призер второй степени: ООО "Дана"
Победитель номинации: ООО "КТК -Агро"
Последние комментарии
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
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