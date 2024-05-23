В Самарской области определили лучших экспортеров

На форуме "Мой бизнес 63. Стратегии роста. Новые горизонты бизнеса" состоялась церемония награждения победителей и призеров конкурса "Экспортер года — 2023".

Эта региональная премия ежегодно вручается представителям малого и среднего бизнеса, достигшим наибольших успехов в экспорте несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности.

Конкурс проходил в пяти номинациях: "Экспортный успех", "Новые горизонты", "Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса", "Экспортер года в сфере промышленности", "Трейдер года". В каждой из номинаций определен победитель и призеры 2-й и 3-й степени. Победители регионального этапа представят Самарскую область на уровне Приволжского федерального округа. Обладатели первых мест окружного этапа представят 63-регион на уровне страны.

В Самарской области активно помогают производителям товаров и услуг осваивать внешнеэкономическую деятельность и успешно выходить со своей продукцией на рынки дружественных стран. "Системно выстроенные взаимоотношения Центра поддержки экспорта Самарской области с бизнесом позволили, несмотря на вызовы последних лет, наращивать объем экспорта региона", — отметил на пленарной сессии форума губернатор Дмитрий Азаров.

С 2019 года региональный экспортный центр поддержал 3,8 тысяч предпринимателей, общий объем экспорта которых составил 18,3 млрд рублей. Здесь предприниматели могут получить широкий спектр услуг: поиск иностранного партнера, сопровождение экспортного контракта, участие в международных выставках, прямых и реверсных бизнес-миссиях и др.

"Производители Самарской области, несмотря на текущую внешнеэкономическую ситуацию, смогли адаптироваться к новым условиям, обратили внимание на рынки дружественных стран, нашли новых партнеров и с успехом продолжают экспортировать свою продукцию. И мы содействуем бизнесу на всех этапах экспортного цикла: помогаем выбрать страну, организовать участие в профильных выставках и бизнес-миссиях, найти зарубежных партнеров, подготовить необходимую документацию и многое другое. Наша работа с экспортерами признана одной из лучших в стране — Центр поддержки экспорта Самарской области по итогам 2023 года занял 3 место в рейтинге Российского экспортного центра", — акцентировал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Получить консультацию по всем вопросам, связанным с выходом на экспорт, предприниматели могут у специалистов Центра поддержки экспорта. Он работает на площадке регионального центра "Мой бизнес" (г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211).

Победители и призеры регионального этапа конкурса "Экспортер года — 2023":

Номинация "Экспортный успех"

Призер третьей степени: ОАО "Мукомол"

Призер второй степени: ООО "Стронг"

Победитель номинации: ООО "Развитие"

Номинация "Новые горизонты"

Призер третьей степени: ООО "Основной продукт"

Призер второй степени: ООО "Жигулевский водочный завод"

Победитель номинации: ООО "Квантум"

Номинация "Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса"

Призер третьей степени: ООО "Нева"

Призер второй степени: ООО "Мибао"

Победитель номинации: ООО "Услада"

Номинация "Экспортер года в сфере промышленности"

Призер третьей степени: ООО "НЗВЗ"

Призер второй степени: ООО "НПП Авис"

Победитель номинации: ООО "АвтоГазТранс"

Номинация "Трейдер года"

Призер третьей степени: ООО "Сладпром" (ТМ "Сладкодаров")

Призер второй степени: ООО "Дана"

Победитель номинации: ООО "КТК -Агро"