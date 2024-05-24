Авито Работа: В Самаре спрос работодателей на специалистов по управлению персоналом вырос в 1,5 раза

Аналитики Авито Работы изучили предложения в сфере управления персоналом и выяснили, что в апреле 2024 г. в Самаре число вакансий в сегменте выросло в 1,5 раза (+49%) год к году. Вместе с тем работодатели стали предлагать зарплату на 19% больше, чем в апреле прошлого года — в среднем 56 261 рублей.

По стране в апреле 2024 года спрос на менеджеров по персоналу вырос на 36% год к году. Начинающему HR-специалисту работодатели предлагали около 68 546 рублей в месяц. А спрос на рекрутеров остается стабильно высоким. Средняя предлагаемая зарплата на эту позицию составляет 64 827 рублей.

Значительнее всего число вакансий в сфере управления персоналом в Екатеринбурге (+75%), Ростове-на-Дону (+59%) и Краснодаре (+54%).

А в разрезе средних зарплатных предложений для новых кадровиков стоит отметить Москву (76 714 рубля), Санкт-Петербург (70 784 рубля) и Тулу (66 097 рублей).

"Растущий спрос на специалистов сферы управления персоналом обусловлен дефицитом кадров на рынке труда. Опытные рекрутеры обладают узкоспециализированными навыками и опытом в поиске и подборе талантливых кандидатов, соответствующих требованиям компании. А HR-менеджеры обеспечивают эффективную коммуникацию и создают благоприятную атмосферу внутри команды. Эти умения особенно востребованы в условиях высокой конкуренции работодателей", — прокомментировал Кирилл Пшеничных, директор категории "Офисные профессии" Авито Работы.