Семь человек спасено при тушении пожара в Самаре

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В четверг, 23 мая, в 18:16 в ГУ МЧС России по Самарской области поступила информация о пожаре в доме на ул. Каховская, 63 в Кировском районе. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе Управления.