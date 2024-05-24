В Сызрани в задымленной квартире обнаружено тело мужчины

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В четверг, 23 мая, примерно в 16:33 12 пожарных Сызрани выехали на ул. Московская, 10, где произошло пригорание пищи в квартире. Об этом корреспонденту Волос Ньюс сообщили ч ГУ МЧС России по Самарской области.