Куйбышевская транспортная прокуратура проведет прием предпринимателей 4 июня

Во вторник, 4 июня, Куйбышевская транспортная прокуратура проведет прием предпринимателей.

Вести прием будут уполномоченные работники прокуратуры с 9:00 до 13:00 и с 13:45 до 18:00.

Рассмотрят вопросы функционирования воздушного, внутреннего водного и железнодорожного транспорта, а также перемещения товаров через границу Евразийского экономического союза.

Прием будет вестись по адресу: Самара, ул. Чернореченская, 2/1. Заявителям необходимо иметь при себе паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие полномочия на представление интересов доверителя.

Для эффективного решения вопросов, требующих проверки, ведомство советует заранее подготовить заявление с указанием основных доводов; а если предприниматель ранее обращался в органы прокуратуры или иные органы госвласти, приобщить к заявлению копии ответов.