Сбер поможет молодежи бесплатно научиться предпринимательству и открыть свой бизнес

До 3 июня любой желающий может подать заявку на участие в бесплатном бизнес-акселераторе "Первое дело" от Сбера, Деловой среды и президентской платформы "Россия — страна возможностей".

Сбер приглашает молодых людей, которые хотят стать предпринимателями, бесплатно обучиться и открыть свой бизнес благодаря онлайн-проекту "Первое дело". Заявки в бизнес-акселератор принимаются до 3 июня. Проект организован Сбером совместно с его дочерней компанией "Деловая среда" и проводится при поддержке программы "Другое Дело" президентской платформы "Россия — страна возможностей".

Образовательный проект для начинающих бизнесменов продлится пять недель. Во время обучения его участники смогут выбрать прибыльную нишу для своего дела, создать пробный продукт, заработать первые деньги и зарегистрировать бизнес. Финалом программы станет Демо-день, во время которого предприниматели защитят свой проект и поборются за главный приз — участие в закрытой встрече с топ-менеджерами Сбера и ведущими предпринимателями России в офисе Agile Home Сбера в Москве.

"Многие молодые люди мечтают стать предпринимателями и заниматься своим делом, получая от него удовольствие и хорошую прибыль. Но большинство новичков не знает, с чего начать. Именно для этого мы и создали проект "Первое дело". Он даёт молодежи, мечтающей о своём бизнесе, реальную возможность стать предпринимателями. В течение пяти недель опытные наставники помогают его участникам создать собственный продукт, привлечь клиентов и, главное, выйти на первые продажи. Причём обучение по программе совершенно бесплатное. 28 мая состоится открытие уже третьего сезона этого уникального проекта. В двух первых приняли участие больше 18 тысяч юных предпринимателей, которые получили базовые знания и теперь готовы заниматься бизнесом", — отметил директор дивизиона "Малый и микробизнес" Сбербанка Алексей Шашкин.

Проект "Первое дело" состоит из двух этапов. Первый — "Предакселератор" — пройдёт с 28 мая до 3 июня. В эти дни будущие предприниматели смогут выбрать прибыльную нишу для своего будущего бизнеса, познакомиться с историями успеха российских предпринимателей, описать бизнес идею и подать заявку на участие в главной части проекта.

Второй этап — "Акселератор" — состоится с 4 июня до 16 июля. Участники проекта при поддержке наставников создадут свой продукт, зарегистрируют бизнес, привлекут клиентов и заработают первые деньги.

Обучение проходит онлайн, совершенно бесплатно и доступно для всех желающих. В течение пяти недель запланированы еженедельные онлайн-встречи с наставниками, экспертами и предпринимателями, а также 40 часов активного изучения бизнес-инструментов. Регистрация на обучение уже открыто. Узнать подробности и подать заявку можно на сайте.

Весной 10 тыс. российских студентов стали слушателями "Уроков бизнеса со Сбером". Более 200 предпринимателей рассказали им о том, как строили свой бизнес, поделились личными историями успеха и неудач и сформулировали лайфхаки для старта бизнеса в разных отраслях: розничной торговле, бухгалтерских услугах, производстве и других. Приглашёнными спикерами стали предприниматели из числа клиентов Сбера. Встречи прошли в более чем 60 регионах России от Владивостока до Калининграда.