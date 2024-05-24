Два автомобиля пострадали в Самаре из-за загоревшегося мусора на ул. Революционной

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В пятницу, 24 мая, в 3:23, начался пожар на ул. Революционной, 75 в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.