В Самарской области работники химической промышленности отмечают профессиональный праздник

В последнее воскресенье мая в России отмечается профессиональный праздник работников химической отрасли. Накануне, 23 мая, ветераны отрасли, руководители предприятий и представители трудовых династий собрались в тольяттинском ДК им. Н. В. Абрамова на торжественное мероприятие, посвященное Дню химика.
Химическая промышленность — одна из ключевых отраслей экономики самарского региона. Огромное количество уникальных производств, на которых трудится более десятков тысяч человек.
В современных, крайне непростых условиях, когда на страну обрушились санкции, химическая отрасль региона устояла. Она уверенно продолжает реализацию инвестиционных программ, наращивает производство и создает новые рабочие места. Химические предприятия региона активно помогают в проведении специальной военной операции направляя военным автомобили, необходимое оборудование, материалы и инструменты.
От имени главы региона Дмитрия Азарова с профессиональным праздником представителей отрасли поздравил врио министра промышленности и торговли Самарской области Олег Волков: "Дорогие друзья! Достичь намеченных рубежей было бы невозможно без ваших знаний, профессионализма, преданности своему делу и упорного труда. Уверен, что в этом сплаве залог дальнейшего успешного развития химического комплекса и всей Самарской области. Желаю вам и вашим семьям, счастья, крепкого здоровья, благополучия мира и добра".
Также слова благодарности за развитие региона в химической промышленности выразили глава Тольятти Николай Ренц, депутат Самарской губернской думы Екатерина Кузьмичева.
Нынешний год объявлен президентом страны Владимиров Путиным Годом семьи. А самарский химпром славен своими трудовыми династиями. Одна из них — Кислер-Марущак — это свыше 187 лет трудового стажа на "Тольяттиазот" на девятерых.
Последние комментарии
Че то непонятно,раньше те же СВГК работники ходили и проверяли печь ,труубу к ней и все водило в оплату за газ ,щас за газ одни берут а эти я понял остались без денег и решили через ,,обслуживание ,,хапануть и типа теперь им надо набирать новых работников и транспорт чтоб намылить соединение и померить газоанализатором,и за эти ПРОЦЕДУРЫ ТАКИЕ ДЕНЬГИ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ БРАТЬ,,ПУСТЬ РУКОВОДСТВО В ЛИЦЕ ДИРЕКТОРОВ СВОИ ОКЛАДЫ ПРИВЕДЕТ В ,,НОРМУ,,ВСЕ ПРОЛОЖЕНО ПРИ СССР И ИХ ТРУД,,РУКОВОДСТВА,,ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ХАПАНИИ ДЕНЕГ НА ПУСТОМ МЕСТЕ ,ОФИСАМИ И ОХРАНОЙ ОБЛОЖИЛИСЬ простым работягам мало что прибавится в зарплате ,
На конец то кто то дает деньги н покупку здания за свой личный счет, я надеюсь что депутаты поддерут о тоже свои личные выделят, наконец тл истоки свои вспомнили - в царской России избранники за свой счет делали. иначе депутатом не быть.
Давно все понятно,что хотят речной порт и элеватор снести,а набережная это предлог ,потом пересмотрят под жилую застройку,
Напротив, матрешки выглядят постыдной клюквенной клоунадой а-ля “matroshka-vodka-balalayka”
Круто!