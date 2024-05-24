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Экономика и бизнес

В Самарской области работники химической промышленности отмечают профессиональный праздник

ТОЛЬЯТТИ. 24 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В последнее воскресенье мая в России отмечается профессиональный праздник работников химической отрасли. Накануне, 23 мая, ветераны отрасли, руководители предприятий и представители трудовых династий собрались в тольяттинском ДК им. Н. В. Абрамова на торжественное мероприятие, посвященное Дню химика.

Фото: телеканал Тольятти 24 ВКонтакте

Химическая промышленность — одна из ключевых отраслей экономики самарского региона. Огромное количество уникальных производств, на которых трудится более десятков тысяч человек.

В современных, крайне непростых условиях, когда на страну обрушились санкции, химическая отрасль региона устояла. Она уверенно продолжает реализацию инвестиционных программ, наращивает производство и создает новые рабочие места. Химические предприятия региона активно помогают в проведении специальной военной операции направляя военным автомобили, необходимое оборудование, материалы и инструменты.

От имени главы региона Дмитрия Азарова с профессиональным праздником представителей отрасли поздравил врио министра промышленности и торговли Самарской области Олег Волков: "Дорогие друзья! Достичь намеченных рубежей было бы невозможно без ваших знаний, профессионализма, преданности своему делу и упорного труда. Уверен, что в этом сплаве залог дальнейшего успешного развития химического комплекса и всей Самарской области. Желаю вам и вашим семьям, счастья, крепкого здоровья, благополучия мира и добра".

Также слова благодарности за развитие региона в химической промышленности выразили глава Тольятти Николай Ренц, депутат Самарской губернской думы Екатерина Кузьмичева.

Нынешний год объявлен президентом страны Владимиров Путиным Годом семьи. А самарский химпром славен своими трудовыми династиями. Одна из них — Кислер-Марущак — это свыше 187 лет трудового стажа на "Тольяттиазот" на девятерых.

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