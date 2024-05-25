Самарский дворник лишился денег, доверив телефон коллеге

В Самаре отправилось в суд уголовное дело о краже денег с банковской карты. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
48-летний дворник лишился 6500 руб., пропавших с его банковского счета. По версии следствия, однажды он попросил 19-летнего коллегу помочь установить приложение на телефон. При изучении смартфона парень заметил сообщение с указанием баланса на счете дворника. Позже он воспользовался тем, что мобильник остался без присмотра, и перевел себе чужие деньги.
При задержании молодой человек признал вину.
Последние комментарии
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки