Самарский дворник лишился денег, доверив телефон коллеге

В Самаре отправилось в суд уголовное дело о краже денег с банковской карты. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

48-летний дворник лишился 6500 руб., пропавших с его банковского счета. По версии следствия, однажды он попросил 19-летнего коллегу помочь установить приложение на телефон. При изучении смартфона парень заметил сообщение с указанием баланса на счете дворника. Позже он воспользовался тем, что мобильник остался без присмотра, и перевел себе чужие деньги.

При задержании молодой человек признал вину.