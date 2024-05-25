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Преступления Происшествия

Самарский дворник лишился денег, доверив телефон коллеге

САМАРА. 25 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре отправилось в суд уголовное дело о краже денег с банковской карты. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

48-летний дворник лишился 6500 руб., пропавших с его банковского счета. По версии следствия, однажды он попросил 19-летнего коллегу помочь установить приложение на телефон. При изучении смартфона парень заметил сообщение с указанием баланса на счете дворника. Позже он воспользовался тем, что мобильник остался без присмотра, и перевел себе чужие деньги.

При задержании молодой человек признал вину.

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