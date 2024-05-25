В Самаре выпускников 132-й школы поздравил губернатор Дмитрий Азаров

В субботу, 25 мая, традиционно в школах Самарской области проходят последние звонки для выпускников 11-х классов. В Самаре в торжественной линейке в школе № 132 им. Героя Советского Союза Георгия Губанова принял участие губернатор Дмитрий Азаров, выпускник этой школы 1987 года.
В 2024 г. здесь выпускаются четыре 11 класса — 84 учащихся. Среди них есть
полуфиналисты и призер Всероссийского конкурса "Большая перемена", призеры Всероссийской олимпиады школьников по истории и географии, призеры, победители конкурса научно-исследовательских проектов "Взлет", многократные призеры чемпионатов Самары и Самарской области по игре "Что? Где? Когда?" и "Брейн-ринг", обладатели спортивных разрядов кандидат в мастера спорта и мастер спорта, обладатели золотых и серебряных значков ГТО. Пятеро выпускников претендуют на "золотую" и шестеро — на "серебряную" медаль.
Губернатор поздравил педагогов, родителей выпускников со знаменательным днем и обратился к ребятам: "Впереди серьезное испытание, но я абсолютно уверен, что вы с ним успешно справитесь. Вы хорошо потрудились в предыдущие годы, добросовестно учились, а значит, надо быть уверенными в своих силах. Уверен, вы успешно сдадите экзамены, а дальше сделаете следующий шаг — примете решение, где продолжить обучение либо включиться уже в трудовую практику. Это ваш выбор — выбор взрослого человека, надеюсь, выбор осознанный".
Глава региона отметил заслугу педагогического коллектива в патриотическом воспитании школьников.
"Я надеюсь, что школа всегда останется для вас родным домом, что вы будете сюда приходить и приводить своих детей и внуков. Вы пронесете в своих сердцах благодарность каждому учителю, как ношу в своем сердце эту благодарность я, — обратился он к ребятам. — Уверен, что вы уже являетесь настоящими патриотами нашей родины. Знаю, что здесь, в школе, и за это отдельно хочу поблагодарить педагогический коллектив, огромная работа проводится по патриотическому воспитанию. Школа носит имя Героя Советского Союза Георгия Петровича Губанова, все мы гордимся этим высоким званием. И школа не раз инициировала присвоение названий улиц, увековечивание памяти погибших бойцов. И я очень горд тем, что школа сегодня помогает нашим героям, защитникам отечества, заботится о семьях военнослужащих".
Губернатор также обратил внимание ребят на значимость верного выбора жизненного пути: "Я очень надеюсь, что все ваши дальнейшие усилия вы всегда будете сверять с ритмом, в котором живет страна, наша великая и прекрасная Россия. И я надеюсь, что уроки краеведения, уроки учителей поселили в ваших сердцах любовь к нашей малой родине — Самарской области, и рассчитываю, что уже в ближайшие годы мы вместе с вами сделаем все для укрепления нашей прекрасной страны, чтобы она была процветающая, сильная, чтобы мы, как и в прежние годы, могли гордиться нашей прекрасной родиной и восхищаться нашей замечательной Самарской областью".
По окончании торжественной линейки Дмитрий Азаров посетил школу, встретился с педагогами и пообщался с учениками школы. Глава региона осмотрел кабинеты труда для мальчиков и девочек. Как рассказала директор школы Наталья Сокур, часть оборудования для слесарной и столярной мастерской, которое хранилось в школе, восстановил учитель труда Александр Игнатов. Этим летом школа получает новую технику — токарный станок по металлу и дереву, ленточную пилу, многофункциональный станок по дереву и фрезерные станки по дереву. В кабинете труда для девочек тоже имеется все необходимое для приготовления блюд и для творчества.
Дмитрий Азаров поручил директору оценить, какое еще оборудование необходимо для уроков труда и подготовить заявку на финансирование.
Также губернатор встретился с учениками 8 "Г", ребята в течение года благодаря своему примерному поведению и успехам в учебе неоднократно завоевывали право участвовать в церемонии поднятия флага. Глава региона предложил классному руководителю поощрить их — свозить на экскурсию. "Есть много знаковых мест в Самарской области, куда можно съездить — Ширяево, Голубое озеро, Богатырская слобода, или можно посетить выставку "Россия" на ВДНХ", — отметил Дмитрий Азаров. Педагог поблагодарила губернатора за эту возможность, вместе с учениками они выберут интересное для себя направление.
Последние комментарии
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