Фальшивый продавец слуховых аппаратов обманул пенсионерку из Самарской области

В Борском районе Самарской области местная жительница стала жертвой мошенников, предлагавших ей медицинское оборудование. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Пенсионерке из с. Борское позвонил неизвестный, представившийся специалистом по подбору слуховых аппаратов. Он начал рассказывать про ассортимент магазина, а мужу женщины как раз требовался новый аппарат. Уже через 15 минут незнакомец отправил потерпевшей ссылку на сайт медицинского оборудования и предложил помочь с оформлением покупки.

Пенсионерка доверилась собеседнику и продиктовала ему номер своей банковской карты и код из смс. После этого с ее счета списали 50 тыс. руб., а связаться с "продавцом" больше не получалось.